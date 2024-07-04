"На помощь!" - кричали женщины в вагоне, увидев, что мужчина на верхней полке трясётся без сознания с пеной у рта. Костанаец из соседнего купе был единственным, кто точно знал, что нужно делать - помог профессиональный опыт.

30 июня житель Петропавловска Данияр ехал в купе поезда Алматы-Костанай. О своем заболевании он знал, но таблетки в дорогу не взял - подумал, что их положила жена, а жена подумала, что Данияр взял лекарство сам. Мужчине повезло, что приступ эпилепсии заметила жительница Костаная Ольга КРАСЕНЕЦ.

- Начала звать на помощь, - рассказала она "НГ". - Уже не помню, что кричала, но знаю - кричала громко. Мне было важно найти помощь. Я не смогла повести себя по-другому, кто-то должен быть лидером, в этой ситуации оказалась я. Хочу попросить всех: не будьте равнодушными. Независимо от времени суток и статуса человека.

На призыв откликнулся стоматолог из Костаная Кажим ЕРГАБЫЛОВ.

- Он на верхней койке лежал, а там духота, - вспоминает он. - Поэтому у него начался приступ. Я перевернул его, немного приспустил ему одежду, сделал массаж. У него слизь пошла плёнкообразная - если её не убирать, человек задохнётся. В такие моменты люди толкают в рот ложку, деревяжку. Так нельзя делать. Многие от страха глубже толкают и повреждают глотку. Надо перевернуть и расслабить. Сильно держать нельзя, когда эпилепсия. Нужно немного массировать руки, ноги, шею.

Кажим Ергабылов работает в костанайской поликлинике № 2. Опыт в оказании экстренной помощи получил в психоневрологическом диспансере, в котором иногда лечит пациентов.

- В телевизоре надо показывать побольше социальной рекламы о том, как оказывать помощь, - считает врач. - В нашем случае все женщины разбежались. Я просто помог. Это наша обязанность - помогать, не бросать.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА