Маршрут поезда Тальго №81/82 «Астана-Актобе» в сентябре будет продлен до Уральска. Сделано это в связи с многочисленными обращениями жителей Уральска, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

По продленному маршруту поезд начнет курсировать с 19 сентября, рейсы будут осуществляться через день. Билеты уже доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

- Состав позволит перевозить порядка 350 пассажиров, - отмечают в пресс-службе АО. - Поезд совершает остановки на 15 станциях, включая крупные города, такие как Астана, Костанай, Актобе и Уральск.

Время отправления из Костаная в Уральск - в 21.52, прибытие в Уральск - в 18.55. В обратном направлении отбытие поезда в 05.05, прибытие в Костанай - в 03.02 следующих суток. Стоимость купе в Тальго в сентябре, согласно сайту перевозчика, - 12 384 тенге.