О санкциях в отношении перевозчика сообщил "НГ" вице-спикер мажилиса Парламента РК Альберт РАУ. В прошлом году от пассажиров было много нареканий на состояние вагонов поезда №43/44 "Костанай-Алматы". Они выкладывали в соцсети фото окон во льду, дырок в постельном белье. Альберт Рау тогда сообщил "НГ", что сделал депутатский запрос по этому поводу. На днях пришел ответ.

- Маршрут №43/44, перевозчиком которого является ТОО «Турскиб Астана», является субсидируемым, сумма субсидий – 2 млрд 268 тыс. тенге, - сообщил вице-министр транспорта РК Максат КАЛИАКПАРОВ. - Пассажирский поезд курсирует с 1 января 2017 года ежедневно. Курсируют 4 состава, в каждом по 19 вагонов (12 купейных и 7 плацкартных), всего 76 вагонов. Перевозчиком в период 2017-2019 гг. обновлены 19 вагонов. Износ - 40%, средний возраст вагонов составляет 25 лет(1981 – 1, 1983 – 2, 1985 – 1, 1986-2, 1987 – 9, 1988 – 2, 1989 – 19, 1990 – 8, 1991 – 7, 1993 – 2, 1998 – 1, 2017 – 17, 2019 - 2).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Калиакпаров также сообщил, что для контроля качества оказанных услуг министерство проводит обследование пассажирских поездов и в случае выявления нарушений применяются штрафные санкции в соответствии с нормами договора.

- В июне 2023 года проведено обследование пассажирского поезда №43/44. По итогам обследования перевозчику наложен штраф в сумме более 2,2 млн тенге, - отметил вице-министр. - Выявленные нарушения: герметичность и чистота окон – 4, санитарно-техническое состояние – 1, система пожарной охранной сигнализации – 3, обеспечение туалетными принадлежностями – 2. Перевозчик обязан в течение 10 календарных дней принять меры по устранению и дальнейшему недопущению нарушений, выявленных в результате обследования.

По словам Калиакпарова, п. 26-5 Типового договора на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, предусматривает обследование поездов раз в полгода. Согласно графику, в апреле 2024 года запланировано повторное обследование пассажирского поезда № 43/44. А в мае планируется поставка 10 новых вагонов производства АО «ЗИКСТО».