27 ноября жительница Костаная Тоғжан ҚАБДЕН пожаловалась "НГ" на снег в 17-м вагоне поезда 043ЦА, сопроводив свое сообщение видеокадрами. 29 ноября "НГ" пообщалась с юристом компании ТОО "Турксиб-Астана", который заявил, что видео - фейковое и даже заказное.

26-27 ноября, вагон № 2 поезда 043ТА, Алматы - Костанай / Фото Айнакуль ТУРГУНОВОЙ

Как рассказала "НГ" Тогжан, вечером 25 ноября она с семьей села в вагон-купе № 17, заняли все четыре места с 9-го по 12-е. Ехали в Астану. За проезд заплатили 19 тысяч тенге.

- Едем-едем - холодно, - вспоминает пассажирка, - Потом из окна начало дуть. Приложили подушки, закрыли всей верхней одеждой, укрылись одеялами... У нас было свое одеяло, им пришлось закрыть окно... Но все равно дуло. Дети спали внизу, замерзли. Меня продуло, по сей день болею. Села-то здоровая. Утром та одежда, которой мы закрыли окна, была вся в снегу.





26-27 ноября, вагон № 2 поезда 043ТА, Алматы - Костанай / Фото Айнакуль ТУРГУНОВОЙ



Қабден отметила, что купить билеты на другие поезда они не смогли, свободными оказались места только в вагоне № 17 поезда 043ЦА.

- Там есть 18-й и 19-й вагоны - новые, теплые, но свободные места были только в 16-м и 17-м. Я просто хотела, чтобы людей не возили в таких вагонах, - объяснила женщина причину своего обращения в СМИ.





29 ноября, когда поезд 043ЦА прибыл из Алматы в Костанай, его встретил главный специалист инспекции транспортного контроля по Костанайской области Болат АКЫЛБАЕВ. В сопровождении менеджеров ТОО "Турксиб-Астана" он провел обследование вагона № 17. На момент проверки явных нарушений не обнаружили.

- Во время осмотра окна были заделаны монтажной пеной. Не отрицали, что окно утеплили, когда прибыли в Алматы, - рассказал "НГ" Акылбаев. - Во время рейса в купе пассажирки не было света. Как мне пояснили, был сломан тумблер. На момент проверки свет включался.

По итогам работы комиссии составили совместный акт, где отметили, в том числе, что температура в вагоне - плюс 24 градуса. Однако стены во всех купе и проходе имели более низкую температуру, чем в самом вагоне. Это может означать, что "межстенное утепление выполняет свою функцию не в полном объеме".

- Да, вагон не был основательно подготовлен в рейс, - уточнил Акылбаев. - В день отправки они зацепили его из отстойника. На окнах были щели, поэтому снег и задул во внутрь купе. Сейчас провели полностью ремонт, сказали, что уже готов к зимним перевозкам.

ТОО "Турксиб-Астана" привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 571 КоАП РК, сумма штрафа для юридического лица - более 50 тысяч тенге.

В костанайском отделении ТОО "Турксиб-Астана" инженер техотдела Гульнар ШЕНГЕЛБАЕВА подтвердила: 25 ноября вышли из строя колеса одного из вагонов, пришлось заменить резервным. Тем самым семнадцатым.





26-27 ноября, вагон № 2 поезда 043ТА, Алматы - Костанай / Фото Айнакуль ТУРГУНОВОЙ

Позже "НГ" получила еше одну порцию фотокадров от пассажирки плацкартного вагона № 2 поезда 043ТА, сделанные в ночь с 26 на 27 ноября. Айнакуль ТУРГУНОВА возвращалась из Астаны в Костанай

- Долго приходила в себя после поездки, - рассказала она. - Всю ночь ехали в холодном вагоне, все пассажиры спали в верхней одежде под несколькими одеялами. Занавесили одеялами и окна. Хотела из поезда отправить видео и фото, но заряд телефона был низкий, а розетки в вагоне не работали.

Айнакуль задается вопросом - почему пассажиры вынуждены ехать в холодных вагонах? Причем в том же составе есть вагоны, где тоже некомфортно, но уже из-за жары...

Тогжан Кабден связалась с представителями ТОО "Турксиб Астана", где сообщили, что она может попросить компенсацию, для чего нужно направить руководству компании заявление с доказательствами.

В Instagram-аккаунте ТОО "Турксиб Астана" опубликованы лишь благодарности от пассажиров

Так и хочется посоветовать руководству компании почитать комментарии их пассажиров в соцсетях, а не строить иллюзии о том, что проблем нет, как это демонстрируется в инстаграм-акаунте ТОО.