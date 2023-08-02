С конца июня-начала июля водители автомобилей с ГБО (газобаллонным-оборудованием - «НГ») сообщали о дефиците сжиженного газа. На АГЗС его либо нет, либо продают только по талонам.

27 июля. Очередь за газом на АГЗС ТОО «Автогазпром» по адресу ул. Майлина 5/3

2 августа на АГЗС ТОО «Автогазпром» по адресу ул. Бородина, 227 «В» автомобилей не было.

2 августа. Возле АГЗС ТОО «Автогазпром» автомобилей нет...

На входной двери - лист бумаги с объявлением «Газа нет». Такой же - на следующей двери. Продавщица пояснила, что «газа действительно нет в наличии» и добавила: по «талонам его тоже не продают».

...как и сжиженного газа

- С января по апрель текущего года газосетевые организации области не смогли приобрести 2 310 тонн сжиженного газа, - пояснил «НГ» заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Алмат ГАПБАСОВ. - Это произошло из-за низкой рентабельности, отдаленности заводов и финансовых затруднений у газосетевых организаций. Это значительно повлияло на резервный остаток и поэтому сжиженный газ сейчас реализуется без накоплений.

Сжиженный газ в регионы Казахстана поставляют два завода: Атырауский и Актюбинский. Наш регион получает газ из Актобе, но там из-за аварий на электросетях переодически происходят сбои поставок. Поэтому Костанай в июне остался без дополнительного объема автогаза.

Табличка на АГЗС ТОО «Промбаза-7» по адресу ул. Маяковского 97 «А»

- Дефицит автогаза в регионе возник также из-за затяжных поставок цистерн поездами, - добавил Гапбасов. - А также в связи с увеличением потребителей летом и из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» - несколько предприятий на это время перешли на потребление сжиженного газа. Акимат Костанайской области запрашивал у Актюбинского завода дополнительно на июль 504 тонны газа, которые сейчас еще находятся в путив. Аким области Кумар Аксакалов лично подключился к решению вопроса и при его участии на август для нашего региона у заводов было запрошено и предварительно одобрено 1 000 тонн газа.

С начала июля также выросла и цена на сжиженный газ - теперь на большинстве АГЗС области его продают по 76 тг/литр. После «январских событий» в 2022 году в Казахстане были установлены предельные розничные цены на автогаз до 1 января 2023 года. Для Костанайской области - 70 тг/литр, но если населенный пункт находится на расстоянии более 200 км от областного центра - 75 тг/л. Действие приказа продлили до 31 декабря 2023 года, но с 1 июля предельные цены вновь изменили: 76 тг/л и 81 тг/л соответственно.

На АГЗС ТОО «Промбаза-7» с начала июля 1л газа продают уже по 76 тенге

Дефицит сжиженного газа в нашем регионе в последние несколько лет случается примерно в одно и то же время: в октябре 2020 года, в сентябре 2021 года, после чего водители хотели устроить митинг по этому поводу в парке Победы в Костанае, но там оказалось много сотрудников полиции и выставили уборочную технику.

В начале января 2022 года дефицит автогаза и неоправданное повышение его стоимости стали одной из причин митингов и массовых беспорядков.

Фото Андрея СКИБЫ