В Казахстане ввели временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Новые цены на топливо указаны в приказе, опубликованном Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК".

Согласно документу предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС варьируются от 50 до 75 тенге за литр, в зависимости от региона:

Нур-Султан - 70 тенге за литр;

за литр; Алматы - 65 тенге за литр;

за литр; Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области - 50-55 тенге за литр;

за литр; Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области - 70-75 тенге за литр;

за литр; Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области - 60-65 тенге за литр.

Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.

В случае превышения установленных предельных цен автозаправочным станциям будут выдавать предписания, и в случае их неисполнения - привлекать к административной ответственности.

В начале января правительство приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, на 180 дней были установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.