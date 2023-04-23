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Предельные цены на сжиженный газ на АЗС повысили в нескольких регионах Казахстана

КазТАГ

23 апреля 2023, 10:18 |  ЖКХ

Предельные цены на сжиженный газ на АЗС повысили в нескольких регионах Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Внести в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан» изменения», – говорится в приказе и.о. председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК от 21 апреля 2023 года.

Предельные розничные цены на газ продлили до 31 декабря 2023 года, ранее приказ действовал до 1 января 2023 года.

Ранее КазТАГ сообщал, что изменения хотят ввести с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от Т5 до Т10) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам «КТЖ-Грузовые перевозки» при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.

Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК:

Город/Регион

Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдаленных районов, тенге за 1 литр

Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдаленных районов (свыше 200 (двухсот) километров) от областного центра, тенге за 1 литр

Астана

70

-

Алматы

75

-

Актюбинская область

50

55

Атырауская область

50

55

Акмолинская область

70

75

Алматинская область

75

80

Восточно-Казахстанская область

70

75

Жамбылская область

65

70

Западно-Казахстанская область

60

65

Костанайская область

70

75

Кызылординская область

60

65

Карагандинская область

70

75

Мангистауская область

50

55

Павлодарская область

70

75

Северно-Казахстанская область

75

80

Туркестанская область

60

65

Шымкент

60

-

область Абай

70

75

область Жетісу

70

75

область Ұлытау

70

75