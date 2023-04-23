Предельные цены на сжиженный газ на АЗС повысили в нескольких регионах Казахстана
КазТАГ
Предельные цены на сжиженный газ на АЗС повысили в нескольких регионах Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Внести в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан» изменения», – говорится в приказе и.о. председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК от 21 апреля 2023 года.
Предельные розничные цены на газ продлили до 31 декабря 2023 года, ранее приказ действовал до 1 января 2023 года.
Ранее КазТАГ сообщал, что изменения хотят ввести с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от Т5 до Т10) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам «КТЖ-Грузовые перевозки» при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.
Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК:
|
Город/Регион
|
Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдаленных районов, тенге за 1 литр
|
Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдаленных районов (свыше 200 (двухсот) километров) от областного центра, тенге за 1 литр
|
Астана
|
70
|
-
|
Алматы
|
75
|
-
|
Актюбинская область
|
50
|
55
|
Атырауская область
|
50
|
55
|
Акмолинская область
|
70
|
75
|
Алматинская область
|
75
|
80
|
Восточно-Казахстанская область
|
70
|
75
|
Жамбылская область
|
65
|
70
|
Западно-Казахстанская область
|
60
|
65
|
Костанайская область
|
70
|
75
|
Кызылординская область
|
60
|
65
|
Карагандинская область
|
70
|
75
|
Мангистауская область
|
50
|
55
|
Павлодарская область
|
70
|
75
|
Северно-Казахстанская область
|
75
|
80
|
Туркестанская область
|
60
|
65
|
Шымкент
|
60
|
-
|
область Абай
|
70
|
75
|
область Жетісу
|
70
|
75
|
область Ұлытау
|
70
|
75
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