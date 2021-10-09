Вечером пятницы, 8 октября, к парку Победы подъехала уборочная техника, а полицейские патрулировали вход в парк возле арки. Много сотрудников находилось и внутри парка, причем въезд перекрыли патрульной машиной.

Около 8 вечера 8 октября возле парка Победы было много уборочной техники

- Что здесь происходит, не знаюь, - сообщил корреспонденту «НГ» стоявший на автобусной остановке житель Костаная Владимир. - Как я понял, посторонним в парк нельзя заходить. Полицейских уже, наверное, человек 20 собралось.

Въезд и вход в парк преграждали сотрудники полиции

Сами стражи порядка посоветовали обратиться в пресс-службу ДП Костанайской области. Один из них очень удивился:

- Представьте, если я к вам подойду и буду спрашивать, чем вы занимаетесь, зачем вы вообще ведете журналистскую деятельность? Вы подходите к полицейскому и задаете ему вопросы! Это глупо! Я работаю, я патрулирую, это моя обязанность....

К сожалению, он, как и его коллеги, не представился.

На входе в парк со стороны ул. Победы

Полицейские, перегородившие въезд на парковку возле входа в парк пояснили корреспонденту, что идет уборка территории, а полиция контролирует, чтобы технике никто не мешал. Однако вскоре уборочные машины уехали, не выполнив никаких работ.

Постояв возле парка Победы, уборочные машины уехали

Возле входа в парк Победы в 19.30 планировали встретиться дальнобойщики и водители ГАЗелей, недовольные дефицитом ГСМ в регионе, а также нестабильной и высокой ценой на сжиженный газ и дизтопливо. По словам организаторов, они не планировали митинговать, а хотели обсудить ситуацию.

- Так как проблема государством не решалась, мы решили обсудить ее и с помощью СМИ донести свои выводы до властей, - рассказал «НГ» водитель Сергей. - Выбрали именно парк Победы, так здесь есть парковка и лавочки, удобное место для встречи. В Интернете не могли общаться, так как не у всех хорошая связь, да и обсудить вживую намного лучше и эффективнее. Собирались прийти в масках, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и количества людей. Да сейчас и тои разрешают, думаю, ничего в нашей встрече противозаконного не было. А тут вот полицейские и техника... Пришлось отменить.

Сергей также сообщил, что сотрудники полиции этим же вечером задержали гражданского активиста Диаса НУРМАГАМБЕТОВА.

- Меня задержали в 19:20 где-то, когда выходил из дома, и сразу же доставили в управление полиции для допроса, - пояснил «НГ» Диас. - Я якобы прохожу свидетелем по какому-то делу. Напрямую мне никто не говорил что моё задержание связано со вчерашней акцией, сказали, что просто доставили для допроса.

«НГ» обратилась в пресс-службу ДП Костанайской области за комментарием.

В марте Нурмагамбетов пытался провести митинг из-за проблем с очисткой улиц от снега. Сразу после Международного женского дня обратился в акимат Костаная с письменным уведомлением, в котором просил согласовать через 5 дней митинг на том же месте - перед областным акиматом. Акимат отказал, но Нурмагамбетов все равно призвал своих сторонников выйти на площать, за что и был 12 марта арестован на 5 суток.