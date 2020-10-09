Читатели "НГ" на этой неделе неоднократно сообщали о том, что почти на всех АГЗС либо нет вообще сжиженного газа, либо его выдают по талонам. На заправках, где сжиженный газ все-таки есть, образуется очередь из автомобилей, причем больше 30 литров одному покупателю им не дают.

Как сообщили "НГ" в управлении энергетики и коммунального хозяйства Костанайской области, причина дефицита - в перебоях с поставками сжиженного газа из Актюбинской области. Для предоставления более подробной информации в ведомстве предложили направить запрос, что мы и сделали. Ждем ответа.

В АГЗС филиала ТОО «База сжиженного газа» в п. Федоровка ситуацию прокомментировал мастер филиала по Федоровскому и Карабалыкскому районам Алиссан ГАТИЕВ:

- На АГЗС сжиженный газ действительно закончился, в Карабалыке выдаем по талонам. С чем связан дефицит газа, мне неизвестно. Скорее всего, из-за того, что поднялась оптовая цена на сжиженный газ. Я думаю, водителям с ГБО не стоит беспокоиться - дефицит временный, так как мы ожидаем поставку газа из Актюбинской области, которая в Костанай ожидается в ближайшие дни.

По данным Гатиева, в воскресенье, 11 октября, в Федоровском и Карабалыкском районах уже можно будет купить сжиженный газ на АГЗС без талонов.

Фото Андрея СКИБЫ