Дефицит газа на заправках прокомментировали вечером 7 июля в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области. В ведомстве сообщили, что пока на АГЗС есть остаток июньского газа, а новые поставки придется подождать. Вчера, как сообщают наши читатели, газ на заправках был по цене 76 тенге за литр.

Очередь на одну из заправок Костаная/ фото читателя "НГ"

- На 3-й квартал 2023 года выделено 11 735 тонн сжиженного нефтяного газа, в том числе на июль - 3 616 тонн, на август - 4 429 тонн, на сентябрь - 3 690 тонн, - сообщили "НГ" в управлении. - Объём газа на июль отгружен и находится в пути - это 16 цистерн или 576 тонн. По состоянию на 7 июля доставлено 432 тонны, начата работа по разгрузке и доставке газа в АГЗС области. С 8 июля начнется продажа за наличный расчет, а практика ограничения приобретения газа только по талонам будет прекращена.

Еще 144 тонны чиновники обещают доставить в ближайшее время. В управлении энергетики также отметили, они прорабатывают вопрос выделения дополнительного объема газа на июль.