Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 июня, на аппаратном совещании традиционно прокомментировал жалобы, поступившие в службу iKomek, отметив, что их стало меньше.

- Много жалоб поступает по поводу вырубки старых деревьев и гибели новых, - сказал Марат Жундубаев. - Вырубка старых согласована, старые деревья нужно вырубать. Многие заметили, что желтеют новые посадки, но для них есть нормы по приживаемости. Если 10% деревьев не приживется, это нормально. Мы убрали пока 10 деревьев, это 0,8% от нормы. Так что поводов для беспокойства нет. Сейчас делаем все, чтобы как можно больше деревьев прижилось. Главное - это полив.

Марат Жундубаев добавил, что на следующий год в Костанае будет новая система полива.

- Тогда будем смотреть: сколько сможем поливать - столько будем сажать, - заверил аким города.

В этом году для озеленения из бюджета города выделили 595 227 668,16 тенге. Всего город закупил 1 626 сосен, 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника, посев газона 22 200 кв. м. Уже через месяц жители горожане начали замечать все больше желтеющих сосен. В отделе ЖКХ заверили, что погибшие деревья подрядчик заменит на точно такие же из Башкирии.

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