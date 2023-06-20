В апреле в Костанае начали высаживать сосны, пирамидальные тополя и кизильник из Башкирии.

- Для озеленения из бюджета города выделили 595 227 668,16 тенге, - сообщал «НГ» 28 апреля в ответе на запрос «НГ» аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Всего закуплено 1 626 сосен, 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника, посев газона 22 200 кв. м.

Уже через месяц жители горожане начали замечать все больше желтеющих сосен. На днях отдел ЖКХ акимата Костаная на своей странице в Instagram поблагодарил «НГ» за своевременное освещение проблемы с высыхающими деревьями и заверил, что старые скоро уберут, а взамен высадят новые. Сегодня, 20 июня, корреспонденты «НГ» увидели, что в небольшой аллее по ул. Тауелсиздик уже убрали три желтые сосны.

- Всего по городу уже убрали 10 деревьев, привезенных из Башкирии: 8 сосен и 2 пирамидальных тополя, - подтвердил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Данияр САБИТОВ. - Взамен подрядчик высадит точно такие же деревья из Башкирии. Это его договоренности, он обязан привезти и высадить. И так в течение трех лет.

Данияр Сабитов также напомнил: по словам ботаников, 10-15% гибели деревьев от общего объема высаженных деревьев - допустимо.

- То есть, от нашего объема высаженных это до 250 штук, - уточнил Сабитов. - А мы пока убрали только 10 штук.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ