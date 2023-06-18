Тема традиционная для «Нашей Газеты». Мы стараемся внимательно отслеживать все, что происходит в самом большом городе области с зелеными насаждениями. Исполнительная власть в этой сфере предпринимает множество шагов и тратит на нее большие деньги. Почему Костанай не становится оазисом, а наоборот, движется в другую сторону, судя по состоянию его парков, скверов, аллей?

Все уже было, было...

Всплески озеленительной активности в городе, как правило, связаны не с пожеланиями жителей, а с подготовкой к встрече неких высоких гостей. То, что произошло в этом году, конечно, беспрецедентно по единовременному количеству посадок, но повод обычный - будет форум приграничных государств.

А в 2009 году в Костанае готовились принять совет иностранных инвесторов при президенте РК. С подачи бывшего акима области Сергея Кулагина тогда в областном центре загаженные, хиреющие, брошенные на произвол судьбы с советских времен аллеи реанимировали города и районы. Люди ехали за сотни километров, вычищали и машинами вывозили горы мусора, убирали сухостой, сажали молодые деревца, устанавливали скамейки, некоторые газоны сеяли. Каких денег это стоило, неизвестно. Власти похвалялись тем, что ни копейки из бюджета на эти замечательные подарки областному центру не потрачено. Все - за счет спонсоров, причем этих добрых и щедрых людей никто не называл.

Более-менее восстановили 16 аллей, преимущественно в центре города. Над входами туда появились арки с названиями районов-дарителей. И началась проза жизни. Дело было тоже в мае. Солнце жгло, саженцы и цветы сохли, газоны не всходили, зато мусора прибывало. Из районов первое время высылались десанты для спасательных работ, но ведь не наездишься. Акиматы искали в областном центре людей, готовых ухаживать за обновленными аллеями: требовалось налаживать полив, да не ведрами, обеспечивать уборку и как-то проводить по документам уже бюджетные деньги, чтобы оплачивать труд смотрителей... Та волна вынужденного энтузиазма раскачала еще и крупные костанайские фирмы, вузы, они тоже расчистили именные аллеи.

Но хватило тех и других ненадолго. Уход и дальнейшее содержание этих зеленых зон легли на плечи города, что справедливо. Каков итог - читайте ниже.

Ни барсов, ни деревьев

Десять лет назад, в июне, корреспондент «НГ» устроила себе экскурсию по этим аллеям. Тогда с момента их восстановления прошло четыре года. И состояние большинства было унылым. Где сохранились крупные старые деревья, там можно было насладиться прохладой. Ни газонов, ни цветов, главное - ряды зеленых насаждений имели масштабные проплешины, не поднялись саженцы, засохли, хотя попытки заменять погибшие были видны. И множество пеньков почти везде.

Пеньки есть почти во всех аллеях, стоят давным-давно / Фото Галины КАТКОВОЙ

В этом году я снова прошлась по знакомым адресам. Например, по аллеям, что тянутся по улице Толстого от Абая до Набережной. Там было несколько восстановителей, один из них - вроде Костанайский район. Кстати, почти все именные указатели давно поснимали. Зеленые зоны должен содержать город.

Аллея от Абая до улицы 5 Апреля, как в песне, какой была, такой осталась, - редкой, никаких молодых деревьев здесь не подсаживали, есть скамьи, урны, пеньки. Из приятного - старый карагач с неохватным стволом и большущий клен.

Аллея по ул. Толстого подарена депутатами облмаслихата, новые деревья в ней не приживаются / Фото Галины КАТКОВОЙ

Двигаюсь в строну Тобола по таким же безрадостным местам: пыльно, сухая желтая трава хрустит под ногами. Дохожу до самого примечательного. На входе в аллею со стороны Набережной стояли когда-то два барса на постаментах, а чуть дальше - стенд, на котором извещение, что сей сквер любимому городу подарил областной маслихат. В 2013 году у бедных кошачьих были отбиты уши. Теперь животных нет вообще. Ободранные постаменты остались. Стенд тоже, качественно сделан, яркости почти не убавил. В аллее - развалившиеся цветочные вазоны, где сроду ничего не росло, несколько старых деревьев и засыхающие прутики новых. Уже листья в пальцах рассыпаются с шуршанием. Так же бесприютна эта аллея была и десять лет назад.

Интересно, что произойдет, если мы известим депутатов, что у них есть такой дар, займутся и оживят или просто уберут стенд?

Старые аллеи в городе - с большими проплешинами / Фото Галины КАТКОВОЙ



Такой же сиротский вид имеет и аллея по улице Комарова, если идти от Баймагамбетова в сторону Элеваторной, - редкие старые деревья, увечные скамейки. Имеется скульптура «Счастливая семья». Стоят родители с ребенком на солнцепеке, стоят в цветнике, но никогда там и полпетунии не наблюдалось - годами рядом хожу.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- А это аллея? - удивились парни, которые потягивали пиво на скамейке, - не похоже как-то, пять деревьев, и все.

Нечаянные радости

На улице Пушкина навещаю аллею, которая когда-то именовалась аллеей городского акимата. Перед нею, неподалеку от цветников, еще лев лежал из ракушечника, которому какой-то шутник розовым губы накрасил. Цветов нет, лев на месте, помудрел, губы поблекли. Эта аллейка всегда была милой, но просто потому, что в ней максимально оставили старые деревья и регулярно стригли кусты караганы, которую у нас называют желтой акацией. Саженцев здесь не сажали, так что за неприживаемость критковать нет повода. И за 10 лет ничего нового здесь не появилось, хотя место есть.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Еще одна аллея рядом - Карабалыкского района - была одной из лучших. Здесь к тому же поднялись молодые деревца, немного, но все-таки. Насколько помню, район сразу в год посадки нашел очень добросовестного смотрителя. Цветов, правда, и тут нет.

Цветник на ул. Пушкина - пустой / Фото Галины КАТКОВОЙ

И еще на пушкинской линии находится аллея неизвестного автора, в которой подросли молодые деревца боярышника, такие классные, крепенькие. Под одним стоит скамейка, и дерево уже бросает на нее тень. Удалась омолаживающая посадка!

Фото Галины КАТКОВОЙ

Так же с надеждой на тенистое будущее прохожу по аллее на улице Амангельды (в сторону Урицкого). Наверно, сажала ее подрядная организация, гораздо позже кулагинской инициативы. В ней шумят глянцевой листвой рослые тополя двух видов, рядом качаются на ветру совсем юные саженцы рябины. Они хорошо политы, у них большие приствольные круги, и земля там без камней.

В аллее на улице Урицкого посадили маленькие карагачи / Фото Галины КАТКОВОЙ

На улице Урицкого - протяженная аллея, в которой по-настоящему тенисто. Большинство деревьев живут здесь с прежних времен, очень много вязов. Есть и молодые деревца. Эту аллею приводили в порядок лисаковцы и шефствовали над ней добросовестно. Здесь по-настоящему тенисто.

- Я тут живу рядом, люблю гулять с ребенком под деревьями, в жару здесь хорошо, только скамеек мало, - говорит молодая мама Алия САТЖАН, - гуляла бы и ближе к дому, но около нас в аллее дорожка такая из бетона узкая, начала разваливаться, что с коляской неудобно идти. И еще бы газон как-то землей заровнять, а то видите, какой бугристый.

Зоны контрастов

Если на перекрестке Баймагамбетова - Дощанова свернуть около «Автодома», то можно дойти до аллеи, над входом в которую висит раритет - вывеска, которая свидетельствует, что это аллея Алтынсаринского района. Правда, теперь там же вьются фирменные флаги частной компании. А в аллее видны следы революционной деятельности: с одной ее стороны - зеленый газон с каплями влаги, ели на растяжках, люди, ведущие уборку. Один из рабочих пояснил, что территория теперь в ведении «Автодома», за ней ухаживают, в ближайшее время на части аллеи заменят почву.

Одной из аллей по ул. Козыбаева занимается "Автодом" и вид у нее ухоженный / Фото Галины КАТКОВОЙ

Аллея по Козыбаева: скамья в ожидании будущих деревьев, они посажены и притенены / Фото Галины КАТКОВОЙ

Через дорогу, на участке улицы Козыбаева, между Дощанова и Павлова, - похожая аллея, правда, без газона, елей, местами лысоватая, часть молодых деревьев засохла. Впрочем, там в этом году появились свежие посадки, причем крошечные сосны, ель, дубок притенены специальными коробами. Еще бы влаги им побольше.

Притененным соснам не хватает воды / Фото Галины КАТКОВОЙ

По Козыбаева выхожу на улицу Ю. Журавлевой и попадаю в зону суши и неухоженности. Там аллейка упирается опять же во владения «Автодома», в ту часть, где рядом с парковкой устроена зеленая зона с газоном, пирамидальными тополями. А рядом... Если развести руками в строну бурьян, которого в избытке, можно отыскать между ним маленькие дубы, один, другой, третий, четвертый... Их явно сажали по линии, но почва ужасная, мелкие камешки, остатки каких-то строительных смесей, а крошки-саженцы живы. Все-таки какое стойкое дерево, если вынесло такой «уход». Этим дубкам бы сейчас обеспечить хороший полив, хотя бы сверху зачистить грунт, и появилась бы отличная молодая аллея.

Дубки в аллее по ул. Ю. Журавлевой упрямо выживают, сопротивляясь жаре / Фото Галины КАТКОВОЙ

Имеющий глаза - увидит

Природа все демонстрирует наглядно. По крайней мере, направляет в выборе растений для городских посадок. В своих пеших марш-бросках по городу мы много чего важного увидели. Например, то, какие высокие риски у хвойников в нашей зоне и как уязвимы они в городской среде. Оглянитесь и увидите, сколько в этом году засохло туи, можжевельника, сосен и елей прежних лет посадки, которые много лет выглядели вполне благополучными. Эти растения пострадали даже там, где за ними в частных компаниях отменно ухаживают специалисты.

И в противовес этому, как прекрасно себя чувствуют те же тополя разных видов, дубы, боярышник, который почему-то стал редкостью в массовых посадках, лох серебристый.

В мкрн юбилейном засохли десятки деревьев / Фото Ксении РЕБИК



По жалобе жителей на то, что сейчас в городе поливают только новые сосны да кизильник, а более ранние посадки засыхают, мы съездили в микрорайон Юбилейный. Жалоба полностью подтвердилась, мы фиксировали мертвые прутики, которые могли бы стать деревьями, а на обратном пути прошли через двор, который не могли не сфотографировать. Видимо, ОСИ сумело организовать регулярный полив, и двор весь в зелени. Растет лох серебристый, у подъездов - стильно стриженый карагач, а неподалеку мы заметили густую стену из золотистой смородины, еще один дружественный городским улицам вид.

Фото Ксении РЕБИК

Наша коллега-биолог рассказала, что в советские времена в Костанае только в ленточных посадках живых изгородей использовалось около десяти видов растений. Кроме названных карагача и смородины золотистой, прекрасно для этого подходят и карагана, и войлочная вишня, и яблоня сибирская, и жимолость татарская, и арония. Разнообразно, красиво и что важно - много раз проверено специалистами «Зеленстроя».

Сейчас город уперся в сосны и кизильник, новые хвойники желтеют, куча денег потрачена, а в тех же полузабытых аллеях царапаются к жизни уже принявшиеся деревья, которые просто нуждаются в нормальном уходе. Их беда в том, что не там выросли? Не по пути следования высоких гостей?

А может, все куда проще: посадили разом столько, что не в состоянии всему дать ума. И пока отливают от зноя башкирские сосны, на площади рядом с Ледовым дворцом одна за другой сохнут в прошлом году посаженные елочки, тоже совсем не дешевые. Они замурованы в брусчатку. Ну хоть ради эксперимента, хотя бы там на площади разобрали бы плитку, расширили деревцам приствольную зону, обеспечили полив с элементами орошения, внесли какие-то стимуляторы... Был бы смысл ждать результата.

Если елки поливать, они постараются ожить / Фото Галины КАТКОВОЙ



А что смысл есть, доказывает опыт... ДКНБ. Перед зданием департамента в этом году засохло несколько вполне взрослых елей (еще раз о рисках хвойных). Казалось, что высохли абсолютно. Однако неделя за неделей их продолжают поливать. И на кончиках желтых, с осыпавшейся хвоей веток появились зелено-голубые кисточки. И крошечные пучки мягких иголок то тут, то там появились прямо на стволах. Желаем деревьям выжить.

Аллеи по-костанайски: где нет деревьев, встают машины / Фото Галины КАТКОВОЙ



Вместо послесловия. Недавно аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ говорил на аппаратном совещании, почему в структуру акимата решено было вернуть отдел спорта. Дескать, городу без него никак нельзя. Не назрела ли необходимость создать отдел благоустройства и озеленения, который можно было отделить от отдела, занимающегося вопросами ЖКХ, дорогами, транспортом, так что зеленые вопросы теряются в списке многих других?