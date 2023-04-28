В Костанае продолжается озеленение на двух проспектах - Абая и Назарбаева - и пяти улицах: Тәуелсіздік, Бородина, Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой. На них уже начали высаживать сосны, пирамидальные тополя и в качестве живой изгороди кизильник.

Все деревья и кустарники завезли из Башкирии. Еще до начала высадки костанайцев возмутила вырубка раскидистых деревьев лиственных пород. В отделе ЖКХ акимата Костаная тогда объяснили, что идет плановое омоложение, причем вырубили всего 56 старых деревьев по ул. Тауелсиздик, а высадят почти 2 000.

- Для озеленения из бюджета города выделили 595 227 668,16 тенге, - сообщил сгодня, 28 апреля, в ответе на запрос «НГ» аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Всего закуплено 1 626 сосен, 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника, посев газона 22 200 кв. м.

По словам акима города, в сумму более полумиллиарда тенге входят: покупка саженцев в питомнике Башкирии, подготовка лунок, обработка корней саженцев стимулятором корнеообразования, закладка удобрений до посадки, посадка, пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения, подвязка саженцев в колышкам, подготовка ленточной траншеи для посадки кизильника, закладка удобрений с плодородным черноземом до посадки, снова пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения.

Также в общую сумму входят затраты на транспортировку и уход за саженцами за один вегетационный период (полив, прополка пристволовая от сорняков, пролив удобрениями, опрыскивание от грибковых заболеваний и вредителей, дождевание дерева и кустов, стрижка кизильника по согласованию). Кроме того, включены работы по посеву и уходу за газоном: снятие неплодородного слоя почвы, засыпка чернозема, выравнивание, просыпка перед посевом минеральными удобрениями, посев газона, поверхностная просыпка плодородного чернозема, уплотнение поверхности, пролив с удобрениями стимуляторов корнеобразования, ежедневный покос газонокосилкой со сбором скошенной травы в мешок, погрузка, вывоз скошенной травы на специализированный полигон, подкормка и пролив минеральными удобрениями, подсев по внешнему состоянию.

В ответе на запрос расписали чуть ли не все виды работ, судя по которым, деревья, кустарники и газон должны просто благоухать за такие-то деньги. Плюс отменное качество деревьев, ради которого их и купили в Башкирском питомнике.

- Прежде, чем произвести закуп сосен в Башкирии, поставщики провели мониторинг казахстанских питомников, которые не смогли предложить качественную сосну в необходимых количествах, - пояснил Жундубаев. - Предложение из Башкирского питомника соответствовало по качеству и количеству продукта. И по стоимости закупаемых работ не превышало расценок, установленных в Сборнике сметных цен. Стоит отметить, что поставщик в рамках гарантии обязуется в течение трех лет производить замену саженцев, которые не приживутся.

В общем, у костанайцев есть реальная возможность отследить, приживутся ли сосны и пирамидальные тополя вдоль улиц, и если нет - то как быстро их будут менять.

Напомним, что алматинские ботаники рекомендовали сажать сосну в 1,5-2 м от проезжей части. А местные биологи советуют не сажать сосну в городе вовсе, потому что она не поглощает вредные выхлопы и медленно умирает. В чем корреспонденты «НГ» и убедились на прошлой неделе, проехав по нескольким улицам с хвойными вдоль дорог: желтеют даже шикарные ели возле здания ДКНБ, которым обеспечен прекрасный уход.

Еще один немаловажный момент - все хвойные дают очень мало тени, поэтому тенистых аллей из новых посадок этим жарким летом костанайцы точно не увидят. Но у местной власти свое мнение на этот счет, поэтому она настойчиво акцентирует внимание на плюсах приживаемости сосны, устойчивости к болезням и погодным условиям.

- Преимущества - это также густота хвои и неприхотливость к почвам, - ранее ответил в ответ на официальный запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Мирас ОМАРОВ.





Нас заинтересовал еще один нюанс - насколько безопасна живая изгородь вдоль улиц с интенсивным движением, где после посадки кизильника демонтировали чугунное ограждение?

- Применение живой изгороди вдоль проезжей части дорог не противоречит требованиям и нормам ГОСТа, является альтернативой перильным металлическим ограждениям, разграничивающим пешеходные и транспортные потоки, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Карина БАЗАРБАЕВА. - Живая изгородь (кизильник) образует плотный и защитный барьер средней высоты. Перед высадкой живой изгороди в областном центре совместно с МИО проведено визуальное обследование на соответствие требованиям безопасности. Только после этого было принято решение о демонтаже незначительной части металлических ограждений по улицам Тәуелсіздік и Назарбаева и замене их на живую изгородь.

В департаменте полициии также отметили, что полностью менять ограждения на живую изгородь не планируется. По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы. Например, вблизи образовательных учреждений, вдоль оживлённых тротуаров, опасных участках дорог и т.д.

Как минимум на одном отрезке ул. Тәуелсіздік подрядчики это требование нарушили: заменили ограждение кизильником рядом со зданием частной школы Kazgoo School и корпуса КРУ им. А.Байтурсынова.