В Костанае продолжается вырубка лиственных пород деревьев вдоль улицы Тауелсиздик. Уничтожение тенистой аллеи, расположенной напротив Казахского драмтеатра, корреспондент «НГ» заметила 17 апреля, около 12.00. Трактор увозил несколько спиленных под корень увесистых стволов. Примерно к 17.00 аллею вырубили уже наполовину. Рабочие пояснили, что это только начало.

Костанай. Ул. Тауелсиздик. Утро 17 апреля /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Акимат сказал: вырубить до Летунова, - объяснили мужчины в оранжевых жилетах. - Будут сажать сосны!

Костанай. Ул. Тауелсиздик. Вечер 17 апреля /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Только щепки летят...

Утром 18 апреля корреспондент «НГ» заметила поврежденную березу и срубленную яблоню, хотя в отделе ЖКХ акимата Костаная нас заверили, что срубят только старые клены и тополя.

Эту яблоню спилят на следующий день. Ул. Тауелсиздик. 17 апреля 2023 г. /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Представитель подрядной организации на это замечание ответил:

- Березу повредили не мы. А яблоня-дичка - она старая. Что вы ссылаетесь на то, что в других странах деревья по сто лет стоят! У нас климат суровый - не выстоит. Видите, в каком они состоянии - одна труха!

Подрядчик показывает срубленное дерево с пустотами, спилы замазаны зеленой краской - не так давно его бездарно кронировали. На вопрос, возможно ли, что именно "озеленители" своей ужасной обрубкой довели деревья до трухи, разводит руками.

Костанай. Ул. Тауелсиздик. Вечер 17 апреля /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Кому все-таки помешали раскидистые тополя, клены и яблони, от которых не было пуха и которые пару лет назад кронировали якобы для лучшего роста? На этот вопрос нам, естественно, тоже не ответили.

О последствиях очурбанивания в Костанае в целом и в этой аллее по ул. Тауелсиздик, в частности, когда ветки падали пачками из обрубков стволов, "НГ" подробно писала в июне 2021 года.

Аллея по ул. Бородина. Еще живая, хоть и оболваненная. Июнь 2021 г. /Фото из архива "НГ"

- Нельзя рубить без разбору тополям, кленам, березам головы на одном уровне, оставляя уродливые рогатки вместо нормальных крон. Наш корреспондент, дипломированный биолог, объяснял на заседаниях общественной комиссии, что агрессивное кронирование ускорит гибель деревьев, - напоминала тогда наш корреспондент Галина КАТКОВА. - Мощные ветви, чей неправильный рост инициирует тотальная обрезка, не удержит древесина старых стволов... В ответ нам хвалили вид обрубков, которые обросли весной гигантскими листьями. Ну вот и продолжение нарисовалось. Детей хоть не пускайте лазать по таким деревьям во дворах, ветки очень хрупкие.

Хвойные вопреки запретам

Не прошло и двух лет, как нарисовалось еще более жуткое продолжение: аллею решили уничтожить полностью. Как пояснили в отделе ЖКХ акимата Костаная, лиственные деревья заменят на «шикарные сосны» и «живую изгородь из кизильника».

Траншея на ул. Тауелсизик, видимо, предназначена для изгороди из кизильника. 18 апреля 2022 г. /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Вырубим всего 56 старых кленов и тополей, которые сажали еще в 60-х годах, и только по ул. Тауелсиздик, - сообщил «НГ» заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Каиржан БАЖИРОВ. - Взамен высадим несколько сотен деревьев сразу на шести улицах, где пройдет омоложение. Только по ул. Тауелсиздик от ул. Темирбаева до ул. Набережной высадим 600 сосен высотой 2-2,5 м. С комом земли - все, как положено. Их уже закупили в башкирском питомнике. Кроме того, вдоль Тауелсиздик появится живая изгородь из кизильника, их посадят 33 600 штук (4 000 погонных метров).

Живая изгородь, по сообщению отдела ЖКХ, появится еще на двух улицах: Назарбаева и Бородина. По Назарбаева высадят 35 056 п. м кизильника, 300 сосен, 255 пирамидальных тополей. По Бородина - 6 400 кизильника (800 п. м), 600 сосен. А по улицам Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой высадят еще 726 сосен.

- Вырубка коснется только 56 тополей и кленов по Тауелсиздик, - заверили в отделе ЖКХ. - Рябины, дубы, березы трогать не будут. На остальных пяти улицах ничего не вырубят, только посадят.

Как оказалось, посадят в основном то, что категорически запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники. Совместный брифинг с руководством отдела ЖКХ они провели в конце марта.

- Для горожан вопрос озеленения - один из самых важных, - заметил на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - В 2022 году между отделом ЖКХ и Институтом ботаники и фитоинтродукции г. Алматы был заключен договор на оценку современного состояния зеленых насаждений, составление ассортимента пород, которые будут подходить к условиям нашего города и разработку рекомендаций по уходу за зелеными насаждениями. В городе много погибающих деревьев. Если сейчас не заняться спасением зеленых насаждений, то очень скоро мы придем к тому, что спасать будет нечего. Мы определили улицы, на которых надо омолаживать древесные насаждения: пр. Абая, ул. Тауельсиздик, Л. Беды, Назарбаева, Бородина, Карбышева, Уральская. Планируется посадка деревьев, живой изгороди и посев газонов.

Практически на всех перечисленных улицах сейчас и проходит так называемое омоложение. Только костанайские чиновники слишком быстро забыли рекомендации алматинских ботаников, за которые, кстати, заплатили приличную сумму из городского бюджета. Хотя, как уверяют биологи со стажем, все эти советы - настолько элементарные, что их можно найти в любом справочнике. Но даже их умудрились перевернуть с ног на голову.

- Сейчас состояние зеленых насаждений в городах и пунктах - это проблема номер один. В прошлом году специалисты специализированной лаборатории дендрологии провели обследование семи улиц и трех парков Костаная, - сообщила на том же брифинге генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, доктор биологических наук Гульнара СИТПАЕВА. - Кроме того, обследовали насаждения рядом с разными офисами. Относительно видового разнообразия мы выявили, что в городе используется порядка 90 наименований растений. Также провели фитосанитарное обследование некоторых улиц и изучение почвенного профиля. Все конкретные рекомендации представили отделу ЖКХ. Рекомендации касаются как правил обрезки, посадки и удобрения, так и борьбы с вредителями и болезнями. Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают....

Пальмы на неделю. А сосны?

Как вам после этого идея засадить газоны вдоль шести улиц Костаная более 1 500 сосен из Башкирии? Нам - примерно так же, как идея в 2020 году поставить пальмы в кадушках на том же перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик, недалеко от уже вырубленной, а на тот момент цветущей аллеи (о чем свидетельствуют фото «НГ»). Помните их?

Три деревянные кадушки с пальмами появились на перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик вечером 8 сентября 2020 года. Точнее, с трахикарпусом - растением семейства пальмовых. Ареал его природного распространения - Тайланд, Индия, Мьянма, территория от Восточного Китая до Гималайских гор. Для севера Казахстана растение нетрадиционное, что и вызвало удивление костанайцев.

Пальмы на перекрестке ул. Бородина и Тауелсиздик. Сентябрь 2020 года /Фото из архива "НГ"

- Пальмы нам предоставило ТОО "Конгломерат KZ”, - сообщал тогда «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН. - Мы установили их для эксперимента, лишь на одном перекрестке. Бюджетные средства на их приобретение не выделяли. Нет, их установка не связана с визитом президента в Костанай! Мы же не на центральном перекрестке установили. Скажите, где установить, мы их переставим!

Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман КАНАВА, предоставивший городу трахикарпус, пояснял, что вырастили его из обычных семян, которые фирме подарили в прошлом году.

- За год пальмы подросли и три из них мы решили выставить на обозрение жителей города, - отметил Канава. - До этого они росли в наших теплицах. Летом выставляли их у себя на территории. Если жителям понравится, можем еще на нескольких улицах установить такие же. Хочется чего-то необычного для города.

По словам Канавы, трахикарпус способен выдерживать температуру воздуха до 1-2 градусов мороза, поэтому под открытым небом может стоять до конца сентября. Потом пальмы вернут в теплицу. В природных условиях достигает высоты 12–20 м, в домашних - не более 2,5 м.

Однако после эксперимента пальмы в кадушках ни на этом, ни на других перекрестках больше не появились. Их выставили на неделю, когда область с рабочим визитом посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По неофициальной информации глава государства посетил ТРЦ "Kostanay Plaza”, куда кортеж напрвлялся как раз по улицам Тауелсиздик и Бородина. Вдоль улиц дежурили полицейские, а на перекрестке до обеда возле каждой пальмы стояли по два человека в форме. Видимо, как только президента удивили пальмами, их сразу убрали.

Вот и сейчас, опять же по неподтвержденной информации, суета вокруг «омоложения» и «озеленения» соснами на шести улицах развернулась из-за ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Планируется, что осенью он посетит форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае. Видимо, гостя решили удивить соснами из Башкирии. На таком глобальном политическом фоне рекомендации алматинских ботаников пришлись не ко двору?