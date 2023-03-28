В этом году на семи улицах Костаная будут проводить омоложение зеленых насаждений, следуя рекомендациям алматинских ботаников. В дальнейшем все работы по озеленению города будут вести на научной основе.

- Для горожан вопрос озеленения - один из самых важных, - заметил на брифинге, прошедшем 27 марта в РСК, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - В 2022 году между отделом ЖКХ и Институтом ботаники и фитоинтродукции г. Алматы был заключен договор на оценку современного состояния зеленых насаждений, составление ассортимента пород, которые будут подходить к условиям нашего города и разработку рекомендаций по уходу за зелеными насаждениями. В городе много погибающих деревьев. Если сейчас не заняться спасением зеленых насаждений, то очень скоро мы придем к тому, что спасать будет нечего. Мы определили улицы, на которых надо омолаживать древесные насаждения: пр. Абая, ул. Тауельсиздик, Л. Беды, Назарбаева, Бородина, Карбышева, Уральская. Планируется посадка деревьев, живой изгороди и посев газонов.

Сабитов добавил, что срок договора с институтом уже закончился, но отдел ЖКХ периодически обращается к специалистам за рекомендациями, и они охотно идут навстречу.

- Я родилась, выросла и закончила биолого-химический факультет в этом городе и очень хорошо понимаю, как важна проблема сохранения зеленого фонда Костаная, - сказала генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, доктор биологических наук Гульнара СИТПАЕВА. - Сейчас состояние зеленых насаждений в городах и пунктах - это проблема номер один. В прошлом году специалисты специализированной лаборатории дендрологии провели обследование семи улиц и трех парков Костаная. Кроме того, обследовали насаждения рядом с разными офисами. Относительно видового разнообразия мы выявили, что в городе используется порядка 90 наменований растений. Также провели фитосанитарное обследование некоторых улиц и изучение почвенного профиля. Все конкретные рекомендации представили отделу ЖКХ. Рекомендации касаются как правил обрезки, посадки и удобрения, так и борьбы с вредителями и болезнями.

Ситпаева подчеркнула - необходим строгий контроль над деятельностью подрядчиков, выполняющих работы по озеленению. Причем рекомендации Института ботаники должны соблюдаться по всем пунктам: подготовка посадочных ям, отбор посадочного материала, тщательный уход за насаждениями по крайней мере в течение первых трех лет, фитосанитарный контроль и прочее.

Специалисты института рекомендовали увеличить разнообразие растений, используемых в озелении Костаная, до 128 наименований. В цветочных клумбах и рабатках необходимо больше использовать многолетников, постепенно сведя к минимуму трудозатратное высаживание однолетних цветов.

По словам Данияра Сабитова, в отделе ЖКХ учли прошлогодний печальный опыт сотрудничества с алматинскими подрядчиками, которые абсолютно провалили задачу украшения города цветами. Отныне работа будут вести местные фирмы, посадочный материал будут покупать только районированный, а подрядчиков, не выполняющих всех требований к озеленительным работам, будут штрафовать.

В рекомендациях Института ботаники указано, что к участию в тендерах на озеленительные и уходные работы должны допускаться только подрядные организации, в штате которых есть дипломированные специалисты соответствующего профиля (дендрологи, лесоводы, фитопатологи). Как заметил Данияр Сабитов, сейчас главная трудность в том, чтобы найти таких специалистов. Профессионал в области озеленения требуется и в отдел ЖКХ для курирования этой сферы. Но пока подходящая кандидатура не найдена.

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