Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ

Три деревянные кадушки с пальмами появились на перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик вечером 8 сентября. Точнее, это трахикарпус - растение семейства пальмовых. Ареал его природного распространения - Тайланд, Индия, Мьянма, территория от Восточного Китая до Гималайских гор. Для севера Казахстана растение, прямо скажем, нетрадиционное.

- Пальмы нам предоставило ТОО "Конгломерат KZ”, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН. - Мы установили их для эксперимента, лишь на одном перекрестке. Бюджетные средства на их приобретение не выделяли. Нет, их установка не связана с визитом президента в Костанай. Мы же не на центральном перекрестке установили. Скажите, где установить, мы их переставим!

Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман КАНАВА пояснил, что трахикарпус вырастили из обычных семян, которые фирме подарили в прошлом году.

- За год пальмы подросли и три из них мы решили выставить на обозрение жителей города, - отметил Канава. - До этого они росли в наших теплицах. Летом выставляли их у себя на территории. Если жителям понравится, можем еще на нескольких улицах установить такие же. Хочется чего-то необычного для города.

По словам Канавы, трахикарпус способен выдерживать температуру воздуха до 1-2 градусов мороза, поэтому под открытым небом может стоять до конца сентября. Потом пальмы вернут в теплицу. В природных условиях трахикарпус достигает высоты 12–20 м, в домашних - не более 2,5 м.

Директор ТОО также не подтвердил информацию о том, что пальмы выставили в связи с ожидаемым визитом в Костанайскую область президента РК Касым-Жомарта Токаева.

- Мы даже не на центральной улице их поставили, - пояснил Канава. - Специально выбрали широкий перекресток, чтобы был обзор и жители смогли оценить пальмы. К критике готовы!

По неофициальной информации, которая стала известна "НГ", глава государства посетит ТРЦ "Kostanay Plaza”, куда кортеж направится как раз по улицам Тауелсиздик и Бородина. Сейчас вдоль этих улиц дежурят полицейские, а на перекрестке до обеда возле каждой пальмы стояли по два человека в форме.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ