Жители Костаная продолжают возмущаться вырубкой аллеи по ул. Тауелсиздик и уничтожением лиственных пород деревьев по всему городу. «НГ» выяснила, что их заменят соснами из Башкирии, хотя высадку хвойных деревьев вдоль улиц экологи не рекомендует.

Ул. Тауелсиздик. 19 апреля 2023 г. / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Напомним, рекомендации о правильной высадке деревьев дали костанайским озеленителям ботаники из Алматы.

- Сейчас состояние зеленых насаждений в городах и пунктах - это проблема номер один. В прошлом году специалисты специализированной лаборатории дендрологии провели обследование семи улиц и трех парков Костаная, - говорила на брифинге 27 марта генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, доктор биологических наук Гульнара СИТПАЕВА. - Неплохо зарекомендовали себя в Костанае хвойные породы деревьев — лиственнницы, ели, сосны, но при условии, что они растут более-менее далеко от дорог.

Аллея по ул. Тауелсиздик. Еще живая, хоть и оболваненная. Июнь 2021 г. / Фото из архива "НГ"

О вырубке и планах по высадке деревьев мы рассказали 18 апреля в статье "Пальмы для Токаева, сосны - для Путина?". После чего акимат Костаная попросил «НГ» опубликовать дополнительный комментарий:

- В 2022 году Институтом ботаники и фитоинтродукции из Алматы проведена оценка состояния зеленых насаждения в Костанае. В ходе обследования институом установлен ассортимент из 90 видов древесных растений, которые составляют основу зеленого фонда города. Институтом разработаны рекомендации по высадке и уходу за ними, в том числе по сосне обыкновенной, о которой идет речь в публикации. Согласно выводам специалистов, сосна обыкновенная рекомендована к следующей категории насаждений - уличные посадки вдоль проезжей части, санитарные зоны промышленных предприятий, бульвары, скверы, парки, придомовые территории, входные группы, лесополосы, а также приусадебные и дачные участки.

Сегодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.

- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.

Сосны по ул. Чкалова засыхают / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Костанайские специалисты считают, что в условиях города правильнее сажать хвойные породы деревьев намного дальше от улиц, а еще лучше - не сажать вообще.

- Кулагин просто пальцем показывал, где надо деревьев насажать, и говорил, сколько. А те, кому была поручена посадка, потом ломали голову, куда лишние саженцы втыкать, - возмущалась в 2017 году «НГ» архитектор со стажем Наталья МЕЛЬНИК. - В результате сажали у самых бордюров, хотя по нормам ближе 1,5 м от них этого делать нельзя. Сажали рядами, хотя сначала предполагали группами, чтобы выглядело естественно и красиво.

Это касается посадок и хвойных, и лиственных пород деревьев. Конкретно о том, что с хвойными лучше вообще не экспериментировать вдоль дорог, писала наш автор, биолог по образованию Елена ПИКЕЛЬНАЯ:

- Что должны помнить озеленители при посадке хвойных? Городские сосны и ели могут нормально расти только в массиве лиственных деревьев, будучи защищенными от воздействия выхлопных газов, пыли, ледяных зимних ветров. Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог. Высаживать нужно с большим, неповрежденным земляным комом и целыми корнями. Обязательно нужно обеспечивать уход после посадки, как, впрочем, и лиственными деревьями. Только при соблюдениия этих правил сосны и ели не станут обреченными каторжанами на наших улицах.

Не всем елям возле здания КНБ на углу ул. Алтынсарина и Гоголя помогает полив / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Возле акимата со стороны ул. Тауелсиздык сосны тоже желтые

Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно. За рекомендации Институту ботаники и фитоинтродукции бюджет Костаная заплатил 17,5 млн тенге... Гарантий того, что они будут выполнены, а город а итоге омолодится и зазеленеет, как видим, нет.

Кстати, рекомендаций до сих пор нет в открытом доступе, хотя они не секретные, как отметили в институте, и за них заплатили деньги налогоплательщиков. В официальном запросе акиму Костаная мы просим опубликовать рекомендации, а также спрашиваем - зачем нужно везти сосны из Башкирии, если их можно взять в казахстанских питомниках? Запрос отправили сегодня, ждем ответа.

А еще мы проехали по улицам Костаная, вдоль которых высаживали хвойные и убедились, в каком они состоянии.

Прямая речь

"Наименее стойки к газам акация желтая, береза пушистая, каштан конский, клен остролистный, ель обыкновенная, облепиха, сумах пушистый, сирень обыкновенная, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный и манчжурский".

Лунц Леонид Борисович "Городское зелёное строительство". Учебник для вузов. Москва. "Стройиздат", 1974 г.