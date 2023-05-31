Этот вопрос корреспондент "НГ" задала акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ на первом заседании "зеленой комиссии", которое прошло в городском акимате 30 мая. Незаконную вырубку 14 579 деревьев в триатлон-парке прокуратура области выявила в 2021 году. Надзорный орган тогда проверял, насколько законно отдел ЖКХ потратил 1 121 120 000 тенге - эти деньги городской бюджет выделил на текущий ремонт Притобольского парка (в него входит новый триатлон-парк). А также исследовал другие контракты, связанные с реконструкцией и ремонтом улиц областного центра.

Некоторые саженцы последних лет в триатлон-парке нуждаются в замене / Фото Ксении РЕБИК

Тогда-то и выяснилось, что отдел ЖКХ и прокуратура Костаная судятся с ТОО «Таза жол АТ», которое незаконно вырубило почти 15 000 деревьев. Подрядчик пытался доказать, что вырубку делал по заявке заказчика — отдела ЖКХ. Но суд встал на сторону прокуратуры и обязал подрядчика-нарушителя ТОО "Таза жол АТ" высадить взамен одного вырубленного дерева 20 новых в радиусе 1 км. Это составило 291 850 деревьев, которые нереально высадить на таком расстоянии в триатлон-парке, тогда решили, что деревья высадят по всему Костанаю. Правда не уточнили, где и когда, что «НГ» попыталась выяснить на «зеленой комиссии»

- Деревьев точно не будет, потому что мы не обеспечим им уход, - признал Марат Жундубаев, отвечая на вопрос "НГ".

- В связи с этим ТОО "Таза жол АТ" планировало на ту же сумму - 24 млн тенге - вместо деревьев высадить многолетний рокарий на развязке улиц Абая-Баймарамбетова-В. Интернационалистов, - добавил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Но в течение двух лет там будет ремонт, поэтому думаем, какими видами работ заменить. Что-то подрядчик обязательно сделает и именно за свой счет: 24 млн тенге — это деньги ТОО «Таза жол АТ», потому что решение суда надо исполнять.