Первое заседание комиссии по озеленению прошло в акимате Костаная 30 мая. Комиссию создали впервые по инициативе акима областного ценнра Марата ЖУНДУБАЕВА, он же является ее председателем. Всего в инициативной группе 16 человек, среди которых госслужащие, биологи и журналисты. Они имеют право обсуждать и голосовать по вопросам обрезки, пересадки и уничтожения зеленых насаждений. На первом заседании аким города несколько раз подчеркнул, что специально позвал в комиссию «журналистов, которые нас особо критикуют за кронирование и плохое состояние деревьев».

Желтых сосен в городе все больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



На первом заседании выступили специалисты из Ботанического сада Алматы. Именно они рекомендовали высадить в Костанае сосны из Башкирии, пирамидальные тополя и кизильник. Они оценили новые посадки, осмотрели старые и дали рекомендации по уходу за деревьями.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Мы обследовали посадки в вашем городе, часть уже желтеет. Мы, конечно, не видели исходный материал. Деревья нужно было сажать с большим комом земли, я думаю, так и было. Думаю, деревья желтеют, потому что им не обеспечили хороший полив. Полива явно было недостаточно, - сообщил заведующий лабораторией дендрологии Ботанического сада Алматы Николай ЗВЕРЕВ. - Хороший полив можно определить по траве в лунках под деревьями. Если ее нет, значит долго не поливали, даже если говорят, что вчера полили. Ваши желтеющие посадки еще можно спасти, если поливать.

Кизильник специалисты похвалили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Зверев предположил, что деревья высадили в холод и решили, что полива достаточно, но нужно было поливать и в холода. Сейчас засуха - кинулись поливать. По крайней мере, у специалиста сложилось такое ощущение.

- В триатлон-парке раньше стояла вода, поэтому и деревья росли, лет 10 назад вода ушла, с этим тоже связано? - поинтересовался аким Костаная.

В триатлон-парке засыхают как недавние посадки... / Фото Ксении РЕБИК

- Конечно, связано, систему полива продумайте, потом сажайте, - посоветовал Зверев. - Мы анализировали посадки возле президентского дворца. Посадили саженцы друг на друге и не знают, что с ними делать. Зато чем больше саженцев, больше средств из бюджета, ну вы понимаете, о чем я... Кстати, мы вам рекомендовали в триатлон-парке кронировать и оставлять 8-10 метров ствола у деревьев, потом подсаживать новые, и только потом можно избавляться от старых деревьев. Рубить под корень даже старое дерево сразу не обязательно, а то много пустых мест останется. Избавиться всегда успеете.

...так и старые деревья / Фото Ксении РЕБИК



- Автоматического полива у нас, к сожалению, нет, мы только к этому идем, - признал Марат Жундубаев. - Но Костанай все равно город зеленый, в свое время здесь высадили много деревьев, лет 20-30 назад. Может подскажете, что лучше сажать, те деревья, которые не боятся засухи?

- Засухи не боится только саксаул, - эмоционально отреагировал Николай Зверев. - Раз вы встречаетесь с такими сложными моментами, нужно проводить систему орошения и вкладывать в нее деньги, каким образом вы будете это делать — неважно, раз вы решили озеленять город.

- А вы были в нашем парке по ул. Гашека? - поинтересовался аким города.

- Были и ничего хорошего в нем не увидели, - без обиняков ответил эксперт. - Посмотрели, что там внутри: 10 сантиметров чернозема, а дальше — строительный мусор. Ребята, которую обслуживают этот парк, сказали, что одну лунку глубиной 1,2 метра копают по полдня, там одни камни. Если там сажать деревья, надо поливать беспрерывно, чтобы они прижились.

По мнению эксперта, не в лучше состоянии и почва в парке Победы, в котором Николай Зверев сам попытался выкопать лунку. И тоже копал очень долго. Он отметил, что земля давно спрессовалась, и полива тоже недостаточно, поэтому и сосны желтеют.

- Еще посмотрите землю на газонах, она тоже там со временем прессуется, - пояснил Зверев. - Зимой туда снег сбрасывают, она уплотняется. Вы хоть один газон взрыхлили? Там настолько земля спрессовалась, что туда даже влага не поступает.

Николай Зверев отметил: плохой уход - не только проблема Костаная, но и многих других городов. Скоро специалисты едут в Петропавловск, где тоже будут давать рекомендации по озеленению. В Костанае же главной стала одна — сначала полив, постом посадка.

- Автоматическую систему полива в триатлон-парке уже делают, трубы монтируют, воду будем брать из реки, - пояснил Марат Жундубаев, отвечая на вопрос корреспондента «НГ». - В парке по ул. Гашека проект по автоматической системе полива проходит экспертизу. Пока системы полива не будет, сажать в обоих парка ничего не будем.