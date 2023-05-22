В областном центре озеленение «в рамках подготовки к форуму» завершилось. На аппаратном совещании в акимате города сегодня, 22 мая, подвели итоги массовой высадки деревьев и кустарников.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В рамках подготовки к форуму приграничных государств произведено озеленение улиц Тауельсиздик, Бородина, Доненбаевой, Назарбаева, Уральской, Беды, Дощанова, Алтынсарина, - доложил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Высажено 1 607 штук сосны обыкновенной, 255 саженцев пирамидального тополя и и более 70 000 саженцев кустарника.

Напомним, посадочный материал завозили из-за пределов страны - закупали в Башкирии, дорого. Около 600 млн тенге стоило это озеление.

- Теперь самое главное - полив, - прокомментировал доклад аким Костаная Марат Жундубаев. - Почти наверняка посадки будут болеть. И важно не прозевать это, принимать соответствующие меры... Бюджетные деньги выплатили, суммы большие, поэтому каждое дерево должно быть на счету. Дерево погибает - это ЧП должно быть.

К слову, сегодня корреспондент "НГ" Ольга Лихограй уже обнаружила башкирские сосны с признаками пожелтения. По ул. Тауезсиздик одна сосна недалеко от магазина "Ажур" уже почти наполовину ржавая. Еще несколько сосен слегка пожелтели в аллее, на пересечении Тауелсиздик-Бородина. В этой аллее сейчас проводят систему полива, но спасет ли это деревья?



Надеемся, что это естественные потери, которые бывают при любой, даже самой грамотной высадке самых лучших саженцев. И костанайцев не ждет впереди оранжевое лето из ржавеющих башкирских сосен? Кстати, лето синоптики обещают жарким и засушливым, так что уход за деревьями будет трудным.

На совещании также говорили о других видах работ: ремонте дорог, обновлении в центре немалых площадей брусчатки, ремонте шести из 20-ти фонтанов. Цветов в этом году должны посадить на 31 тыс. кв. м плюс 20 тыс. штук в подвесных горшках, подрядчик местный, а стоить бюджету цветущий вид будет более 140 млн тенге. При этом власти акцентируют внимание на том, что значительные суммы идут в Костанай из других бюджетов.

- Форум - это вообще хорошая возможность для города благоустроиться, - отметил Жундубаев, - и при этом воспользоваться средствами из республиканского и областного бюджетов. Что мы сейчас в акимате и делаем. Гости на форум на один-два дня и уедут, а все благоустройство в городе останется... Мы стараемся не для того, чтобы удивить кого-то, а в первую очередь для себя, для Костаная.