Самые важные слова о книге костанайца Игоря НИДЕРЕРА звучат так:«Нигде в целом мире»

Игорь - журналист с 25-летним опытом работы в этой профессии, филолог по образованию. Этнический, как сейчас принято говорить, немец. Замечание важное применительно к теме. Ведь книга, которую он недавно издал, называется «Панно Spruch немцев Казахстана». Издание не дежурное, отличается от всего того, что выходило до сих пор об этой особой общности - наших немцах. Что вело автора в этой работе, да еще в наши компьютерные времена, когда мысли на бумаге кажутся такими «некоммуникабельными»?

Эскиз обложки придумал автор книги и даже название готическими буквами сам нарисовал плакатным пером

- Игорь, в «НГ» была ваша публикация о шпрухах - красочных панно с религиозными изречениями, которые люди делали сами, наследовали, возили с собой в самые тяжкие времена. Они могли быть нарисованы и на лощеной бумаге, и на фанерке от посылочного ящика. О них ваша книга?

- Да. О них. Это особый вид декоративного, художественного творчества с философским, я бы сказал, наполнением. Некие аналоги есть в культурах других народов, шамаиль в исламском мире, какэмоно у японцев, но это не синонимичные явления. Шпрухи - от немецкого «шпрехен», то есть говорить - имеют свои особенности. То, что почти поэтически называется «зримый глагол». Начало берут в религиозном течении меннонитов, которые сторонились идолопоклонства, никаких икон не имели, а предметом созерцания, побуждающего размышлять о смысле жизни, были как раз такие настенные панно с изречениями. Потом они появились у баптистов, лютеран.

Приятно листать новенькую книгу. Тем более - свою



- Вы серьезно углубились в тему. Книга что из себя представляет? Этнографические эссе, очерки нравов?

- Это не очерки. Книгу можно разделить на две части. Сначала теоретическая. Исследование - рассказ о том, что обычно изображено на шпрухах, какие материалы использовались для них, какие технологии. Попытка разобраться, есть ли будущее у шпрухов, описать их с исторической точки зрения, понять или приблизиться к пониманию того, чем они являлись раньше для людей немецкой национальности, какую функцию выполняют сейчас. Вторая часть - иллюстративная.

- Почему именно книга?

- Сначала я писал о шпрухах статьи, несколько материалов было в Deutsche Allgemeine Zeitung. Ну что такое газета? Человек ее прочел, куда-то сунул, выбросил. Интегрированной информации в одном месте не получилось бы, если бы это не была книга. К тому же качество газетной печати хуже, чем в книжной полиграфии.

- Что было первым толчком к работе? Вы где-то увидели панно, вас поразившее, или историю услышали, узнали?

- Честно - не помню точно, с чего началось. В моей семье шпрухов не было. Увидел, наверно, у знакомых. И просто отметил как что-то интересное. Потом обнаружил их в областном немецком обществе, они там по стенам развешаны. И интерес разгорелся.

Автор с художником Георгием Соковым

- А материал как набирали? В экспедициях?

- Есть виртуальный музей, там фото казахстанских немцев, их личных вещей, в том числе и шпрухов. Я достал фото этих экспонатов в хорошем качестве. Кроме того, наш областной музей помог. Я попросил показать, что у них есть, сотрудницы очень живо откликнулись. Наконец, в Лисаковске, в музее Верхнего Притоболья работает научный сотрудник Юлия Буданова, которая делала описания имеющихся у них шпрухов и очень мне помогла. Так все и собралось.

- На книгу?

- Да, именно что на книгу. О шпрухах казахстанских немцев никто так до сих пор не писал, никто не исследовал, собрав много материала, не пытался вывести общие черты... Были хорошие статьи с описанием экспонатов какого-то одного музея, и все. Вышло так, что шпрухи немцев Казахстана - это то, о чем в целом мире никто не писал. Писали об обрядах, о песнях, об истории этого народа в Казахстане очень много писали. Но если брать такую метку немецкой идентичности как шпрухи, то об этом - нет.

- Как считаете, почему и сегодня надо книги издавать?

- Потому что мы люди. И мы сильны тем, что, в отличие от многих живых существ, умеем передавать информацию тогда, когда источника информации уже нет. Дни его ушли давно, а то, что он писал, осталось. И это знание будет... У меня побуждение вполне рациональное - я хочу передать другим то, что узнал. Чтобы не пропадало знание того, что это было с нашим этносом. Со всем народом Казахстана. А знать больше - это значит быть больше человеком.

Книга точно должна быть в библиотеке

- А почему сохраняете это знание именно в бумажной версии? Актуально ли это даже сейчас, не говоря уж о будущем?

- Свою я издал небольшим тиражом. И подписал договор с областной универсальной библиотекой имени Толстого о том, что они имеют право распространять ее по всем межбиблиотечным каналам, то есть любой посетитель сможет затребовать и прочесть ее электронно. Но я понял, о чем вы. Конечно, сейчас множество удобных электронных форматов обмена информацией. И у меня самого дома книг меньше, чем прежде. Но дорогие, какие-то особенные есть. Вовсе исключить бумажную книгу из жизни, наверно, невозможно. Как невозможно исключить театр или поход в кино, хотя у нас есть компьютер и мы можем просто сесть и посмотреть все на мониторе, когда угодно.

Художник Георгий Соков рассматривает иллюстрации в книге

- Вам кто-то помогал эту книгу создавать?

- Идея моя полностью. Никто меня на нее не наталкивал. Это не по плану какой-то работы каких-то общественных организаций, и грантового финансирования тоже нет. Это просто моя книга. Сам начал, сам и закончил. Ну, а мир пусть уже смотрит, нравится ему то, что я сделал, или нет. Мне кажется, я сообщил ему то, что должен был сообщить. В этом я честен. Очень надеюсь, что написанное найдет какой-то отклик, кому-то поможет, расширит чьи-то знания. Может, потом появится переиздание - найдутся новые шпрухи, люди что-то принесут. Посмотрим...

О шпрухах со знанием дела

- А сейчас у вас самого дома есть шпрух? Есть изречение, которое вам близко или просто нравится? Есть в этих панно что-то, способное привлечь нас сегодняшних, кроме исторической патины?

- Эти сложные простые вопросы... Шпрухов дома у меня нет. Висит только одна копия - мое любимое панно зеленое с птичками. Чем могут привлечь? Не знаю. В них есть философия, единство духовных поисков и одновременно декоративность. Это послания, мотивирующие картины. Человек смотрит на них и проникается смыслом.

На мастер-классе слушатели учатся писать готическим шрифтом

Кстати, на днях я проводил мастер-класс с молодежным клубом нашего областного немецкого общества. Я рассказал ребятам о шпрухах, показал им, что такое готика, научил их различать четыре основные типа готического начертания. Многие дети впервые в жизни взяли в руки плакатные перья и с кляксами и помарками пытались выводить буквы готического шрифта. И мне показалось, что им это очень понравилось. Спрашивали: «А в следующий раз, когда вы к нам придете, мы еще порисуем, попишем такие буквы?» Дети поняли, что есть еще вот такой способ самовыражения - каллиграфия. Конечно, я в этом не дока, но кое-что про дукт («скелет» буквы), про наклон, про то, как должны сочетаться штрихи широкие и тонкие, рассказать им могу. Вот еще одно новое знание, которым можно поделиться.

С ребятами из молодежного клуба

Фото из личного архива Игоря НИДЕРЕРА