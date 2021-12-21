Республиканский турнир по full contact karate на призы президента Ассоциации боевых искусств Казахстана (АБИК) прощел в Нур-Султане, во Дворце единоборств им. Ушкемпирова, 19 декабря.

Аманбек Жаманкараев - обладатель чемпионского пояса

16 лучших бойцов, которые представляли разные виды единоборств, входящие в АБИК, оспаривали чемпионский пояс и денежные призы. Общий призовой фонд составил 10 млн тенге. За каждый выигранный поединок в своей сетке спортсмен получал 400 тыс. тенге, проигравшему выдавали 200 тыс. тенге. В финале победитель ко всем ранее выигранным суммам добавил 1 млн тенге, уступивший в финальном бою довольствовался 600 тыс. тенге.

Победителем турнира стал Аманбек ЖАМАНКАРАЕВ из Костанайской области.

- Мы очень рады что смогли привезти пояс чемпиона АБИК РК в Костанай! - прокомментировал руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Аманбек показал бескомпромиссные поединки. Ранее он отлично проявил себя в отборах, именно поэтому мы утвердили его кандидатуру на этот турнир.

Чемпионский пояс Ассоциации боевых искусств РК

Бои проходили в ринге, в правилах были разрешены удары руками, ноги, а также подсечки и броски со стойки.

Кроме пояса, костанаец выиграл внушительные денежные призы

- В первом бою выиграл нокаутом, во втором провёл бросок, оппонент получил травму и не смог продолжать. В третьем одержал победу со счётом 2:0. А в четвертом поединке, в третьем раунде, врач сделал остановку и снял соперника с противостояния из-за его травмы, - рассказал обладатель чемпионского пояса АБИК РК Аманбек Жаманкараев.

Аманбек - мастер спорта по джиу-джитсу и боевому самбо, капитан полиции, сотрудник спецподразделения СОБР ДП Костанайской области.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области