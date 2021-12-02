Минувшей ночью мужская сборная Казахстана по теннису в испанском Мадриде поборолась за путевку в полуфинал Кубка Дэвиса, который с 2019 года официально являющется чемпионатом мира среди мужских сборных.

Михаил Кукушкин выиграл стартовую встречу в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Сербии / Фото ktf.kz

Соперником казахстанских теннисистов, пробившихся в плей-офф с первого места в группе «B» после побед над командами Швеции (2:1) и Канады (3:0), стала седьмая команда текущего мирового рейтинга - сборная Сербии, которая в 2010 году уже выигрывала Кубок Дэвиса, а в 2013 году играла в финале. В составе этой сборной выступает сильнейший на сегодня теннисист мира Новак Джокович, 20 раз становившийся победителем турниров серии «Большого шлема».

В первом поединке казахстанско-сербского четвертьфинального противостояния встретились 183-й номер мирового рейтинга Михаил Кукушкин и 69-я ракетка мира Миомир Кецманович. Встреча получилась очень напряженной и продлилась более трех часов. В первом сете Кукушкин одержал победу на тай-брейке, а во втором уступил 4:6. Третий сет складывался не в пользу казахстанца, проигрывавшего после семи геймов 2:5. Восьмой гейм наш теннисист выиграл на своей подаче, а уже в следующем сете Кецманович подавал на матч, но упустил два матчбола. После этого Кукушкин смог выиграть еще три гейма, в том числе и решающий на тай-брейке, и принес первую победу сборной Казахстана - 7:6 (7:5) 4:6, 7:6 (13:11).

Следующими на корт вышли первая ракетка Казахстана Александр Бублик и первая ракетка мира Новак Джокович. Сербский теннисист, в последний раз проигрывавший личную встречу на Кубке Дэвиса в сентябре 2011 года и выигравший с тех пор 17 матчей подряд в одиночном разряде, за 1 час и 18 минут обыграл занимающего 36-е место в мире казахстанского спортсмена в двух сетах и сравнял счет в матче - 6:3, 6:4.

Судьба путевки в полуфинал решилась в парной встрече, в которой Андрею Голубеву и Александру Недовесову противостояли Никола Чачич и Новак Джокович. В первых двух сетах был зафиксирован одинаковый счет - 6:2, с которым сначала выиграли сербские теннисисты, а затем казахстанские. В третьем сете сильнее были сербы, сумевшие сделать два брейка - 6:3.

В полуфинале сборная Сербии встретится со сборной Хорватии, которая в напряженной борьбе сломила сопротивление сборной Италии - 2:1.

Еще одним полуфиналистом Кубка Дэвиса стала сборная Германии, с таким же счетом выигравшая в четвертьфинале у команды Великобритании. Соперник немецких теннисистов определится сегодня в матче между сборными России и Швеции.