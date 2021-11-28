Стартовали крупнейшие и старейшие международные командные соревнования в мужском теннисе - финальный турнир Кубка Дэвиса. Эти соревнования имеют более чем 120-летнюю историю и проводятся ежегодно с 1900 года.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сравнял счет в матче со сборной Швеции / Фото ktf.kz

С 1979 года турнир проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), а с 2019 года Кубок Дэвиса получил официальный статус чемпионата мира среди мужских сборных. В чемпионате мира с призовым фондом 20 млн долларов борьбу за главный трофей - «Серебряную салатницу» - ведут 18 команд, среди которых и сборная Казахстана. Честь нашей страны призваны защищать Александр Бублик, занимающий в одиночном рейтинге ATP 36-е место, Дмитрий Попко (178-е место), Михаил Кукушкин (183-е место), Андрей Голубев (28-е место в рейтинге парного разряда), Александр Недовесов (72-е место в рейтинге парного разряда).

На групповом этапе команды поделены на шесть групп. Сборная Казахстана попала в группу «В», где ее соперниками в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира стали команды Канады и Швеции.

Составы других групп выглядят следующим образом:

группа «A» - Испания, Россия и Эквадор;

группа «C» - Франция, Великобритания и Чехия;

группа «D» - Хорватия, Австралия и Венгрия;

группа «E» - США, Италия и Колумбия;

группа «F» - Сербия, Германия и Австрия.

Групповой этап проходит на кортах городов трех стран - в испанском Мадриде играются матчи групп «А» и «В», австрийский Инсбрук принимает сборные групп «C» и «F», а в итальянском Турине ведут борьбу за выход в плей-офф участники групп «D» и «E». Победители групп определятся по результатам проведенных сборными между собой матчей, состоящих из двух одиночных и одной парной встречи, которые играются в формате трех сетов.

Первыми в группе «В» на корты «Мадрид Арены» вышли сборные Канады и Швеции. Шведские теннисисты выиграли все три встречи. В одиночном разряде Элиас Имер победил Стивена Диеса (6:4, 6:2), а его брат Микаэль Имер был сильнее Вашека Поспишила (6:4, 6:4). Во встрече в парном разряде Андре Горанссон и Роберт Линдстедт добились победы над Вашеком Поспишилом и Брейденом Шнуром (7:6, 6:4).

Сборная Казахстана в стартовом матче встретилась с возглавившими турнирную таблицу группы «В» теннисистами Швеции, которые являются семикратными обладателями Кубка Дэвиса.

Первыми на корт вышли Михаил Кукушкин и Элиас Имер. Казахстанец уступил в первом сете - 3:6 и во втором хоть и попытался переломить ход игры, но все же уступил на тай-брейке 6:7 (4:7).

Проиграл свой стартовый сет, причем с таким же счетом - 3:6, и Александр Бублик, встречавшийся во втором поединке с Микаэлем Имером. Но во втором сете был уже сильнее теннисист Казахстана, выигравший со счетом 6:4. В третьем сете поймавший свою игру Бублик не позволил сопернику выиграть ни одного гейма - 6:0, сравняв счет - 1:1.

В ставшей решающей третьей встрече матча со Швецией Андрей Голубев и Александр Недовесов в двух сетах обыграли Андре Горанссона и Роберта Линдстедта - 6:3, 6:3.

Андрей Голубев и Александр Недовесов выиграли решающую встречу у команды Швеции / ktf.kz

Сегодня сборная Казахстана сыграет с теннисистами Канады. Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин после тяжелого матча со сборной Швеции сказал: «Я рад за свою команду. Мы отдохнем и будем готовы к следующему поединку со сборной Канады. Знакомы с этой командой, морально готовы и уже привыкли к корту. Думаю, будет интересно».