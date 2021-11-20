"Кайрат" снова разгромил "Астану" и стал первым финалистом Кубка Казахстана
Vesti.kz
20 ноября 2021, 17:27 | Спорт
Алматинский "Кайрат" стал первым финалистом Кубка Казахстана по футболу, обыграв по сумме двух матчей "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта fcastana.kz
Ответная встреча, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, завершилась со счетом 3:0. На 65-й минуте игры после прострела от Жоао Пауло мяч в свои ворота срезал защитник "Астаны" Мейрамбек Калмырза.
На 81-й минуте Хосе Канте удвоил преимущество "Кайрата", а точку в матче поставил Вагнер Лав, отличившийся на 87-й минуте.
При этом обе команды доигрывали в меньшинстве - сначала на 60-й минуте у "Кайрата" удалили Раде Дугалича, а у "Астаны" спустя десять минут красную карточку получил все тот же Калмырза.
Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Кайрата", который и прошел дальше.
Второй финалист определится 21 ноября в противостоянии между "Тоболом" и "Шахтером" (первая игра 5:2 в пользу "горняков").
Последние новости
20.11.21 16:06 Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
20.11.21 10:03 Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
19.11.21 21:35 Георгий ГОВОРОВ: Почем нынче Pfizer?
19.11.21 20:12 "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья возмутился действиями антикоррупционщиков по делу директора школы Костаная
19.11.21 17:24 "Pfizer закупается для определенного контингента" - Плату за вакцину и планы по ревакцинации прокомментировали в ДСЭК и облздраве
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.