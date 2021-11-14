Соперником рудненского «Горняка» в очередной двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy стал хоккейный клуб «Актобе», матчи с которым проходят в Рудном на льду «Горняк-Арены».

Оскар Юлбарисов (справа) открыл счет в матче

Команды в этом сезоне провели по 20 игр и уже встречались между собой в Актобе, где хозяева в обоих встречах одержали победы с минимальным перевесом - 1:0 и 3:2. Актобинцы перед этими матчами находились на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Горняк» же с 17 очками располагался на 10 месте.

В первом матче команды почти два периода не могли открыть счет. В первом периоде «Горняк» нанес по воротам гостей 12 бросков, а голкипер хозяев Никита Акулинин отразил все восемь попыток взятия ворот. При этом рудничане четыре раза до первого перерыва оставались в меньшинстве, тогда как «Актобе» в этом плане был гораздо дисциплинированнее хозяев, лишь однажды за это же время нарушив правила.

Иван Ширяев (№28) сравнивает счет и переводит матч в овертайм

Во втором периоде команды нанесли в общей сложности чуть больше бросков по воротам соперника («Горняк» - 15, «Актобе» - 7), но опасных моментов при этом у ворот обеих команд было мало. Зато гораздо больше во второй двадцатиминутке было нарушений, в чем больше преуспели гости, за что и были наказаны рудненским клубом незадолго до окончания периода. В начале 38-й минуты состоялось второе за игровой отрезок удаление у «Горняка», а на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой отправился защитник рудненского клуба Александр Катков. Одновременно с ним лед покинул и нарушивший правила игрок актобинского клуба Иван Зинченко, чье удаление стало для гостей четвертым в этом периоде. Но играли с четырьмя полевыми игроками команды менее половины минуты, после чего за задержку соперника клюшкой был удален еще один игрок гостей Сергей Егоров. Через четверть минуты Александр Куршук после передачи Щанкина нанес бросок по воротам «Актобе» от правого борта, закрывавший обзор голкиперу Артур Шетле подпрыгнул, пропуская шайбу, но Дмитрий Шаров все же отбил ее перед собой. А вот бросок оказавшегося первым на добивании прямо перед воротами Оскара Юлбарисова оказался точным, и «Горняк», реализовав численный перевес, повел в счете.

Через десять минут игрового времени - на восьмой минуте третьего периода - «Актобе» после ряда активных действий усилиями нападающего Александра Панкова сравнял счет. А через три минуты «Горняк» попал и в роль догоняющих после того, как Дмитрий Тесленко забросил вторую шайбу в ворота хозяев.

Александр Куршук (№5) приносит победу «Горняку»

Ровно через пять минут форвард рудненского клуба Иван Ширяев совершил красивый проход со своей зоны и, обыграв по ходу трех игроков «Актобе», завершил его точным броском, сравняв счет в матче.

До финальной сирены заброшенных шайб больше не было, и матч перешел в овертайм. В середине дополнительной пятиминутки «Горняк» получил численное преимущество, когда за подножку был наказан голкипер гостей, а отбывал двухминутный штраф за него Дмитрий Потайчук. И капитан рудненской команды Александр Куршук принес победу «Горняку» - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Сегодня команды проведут повторную встречу.

Кадры из трансляции