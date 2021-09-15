Результаты внутреннего конкурса проекта Internews «Гражданские журналисты» были озвучены 12 сентября в рамках фестиваля MediaCAMP Fest 2021, сообщает internews.kz. В проекте принимали участие жители Казахстана и Таджикистана.

Александр Олейник, Ильзира Стаканова и Иван Павлина признаны лучшими гражданскими журналистами в 4-х номинациях из 5-ти

"Гражданские журналисты не профессионалы в медиа, - отмечается в публикации. - Часто участники проекта работают в совсем других сферах, но очень хотят изменить мир вокруг. На протяжении года они учатся писать, снимать, брать интервью и одновременно создают материалы. За три года реализации проекта гражданские журналисты написали больше 700 историй, многие из них оказали огромное влияние на жизнь в регионах".

Конкурс «Лучший гражданский журналист» провели второй раз. На протяжении месяца участники проекта присылали материалы, после чего лучшие работы выбирают сами гражданские журналисты с помощью открытого голосования.

Всего в конкурсе пять номинаций:

«Нас бьют, мы летаем». История (или цикл), в работе над которой гражданский журналист столкнулся с давлением и нарушением прав журналиста, но не прогнулся, проявив ответственность.

«Ветер перемен». История (или цикл), вызвавшая широкий резонанс, в том числе в социальных сетях, подхваченная крупными СМИ и после огласки завершившаяся попыткой конкретных решений или помощи.

«Мы вместе». Лучший материал на тему пандемии коронавируса и карантина: как COVID-19 изменил жизнь, что происходит и как теперь с этим живут.

«Новый поворот». История (или цикл), открывшая новые возможности для развития медиа (в разных направлениях: тематически, в плане форматов, в отношении установления партнёрства и так далее).

Multimedia Hero. История (или цикл), развёрнутая с помощью широкого набора мультимедийных инструментов.

В 2021 году лучшими гражданскими журналистами стали в том числе и участники, которые сотрудничают с "НГ".



В номинации Multimedia Hero - Ильзира Стаканова со статьей "Главному маэстро - 80!"

Герою статьи Ильзиры Стакановой Анатолию Зарубе в этом году исполнилось 80 лет

В номинации «Новый поворот» - Иван Павлина с серией статей о спорте, болельщиках, спортсменах.

Кристина Радаева - героиня одной из статей Ивана Павлины

В номинации «Мы вместе» - Александр Олейник, с колонкой "Вакцина, любовь и справедливость".