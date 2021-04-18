Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ ответил на запрос "НГ" о возможности снижения энергопотерь, который мы отправили 1 апреля, при подготовке статьи "Голая правда теплотрасс Рудного". Кроме того, ситуацию прокомментировал директор ГКП "Железорудная ТЭК" Жанболат ЖУМАМБЕТОВ. Однако некоторые моменты в этих разъяснениях вызвали новые вопросы.

Ул. Топоркова. Труба возле дома № 116 течет уже несколько лет. Слева - мокрая земля

- В частном секторе услуги по передаче и распределению тепловой энергиипредоставляет ГКП «Железорудная ТЭК», оставшуюся часть города обслуживает ТОО «Рудненская теплосеть», - напомнил Испергенов и ответил на вопрос о том, есть ли тенденция к использованию современных материалов, обеспечивающих энергоэффективность: - ТОО разработало проектно-сметную документацию по реконструкции тепловых сетей г. Рудного, п. Качар, п. Горняцкий, в соответствии с которой предусмотрена замена трубопроводов магистральных и квартальных теплосетей на 2020-2022 г.г. с восстановлением изоляции трубопроводов и применением трубы, предварительно изолированной. ГКП проводит ремонтные работы, предусматривающие замену аварийных участков труб тепловых сетей за счет собственных средств. То есть, затраты на проведение данных ремонтных работ включены в действующую тарифную смету на оказание услуг.

Ответ на вопрос о том, проводился ли энергоаудит теплотрасс в Рудном и где можно ознакомиться с его результатами, не порадовал.

- Энергоаудит теплотрасс, находящихся на балансе ТОО, был произведен в 2020 году компанией ТОО «Энерготексерік», - сообщил аким города, не указав, где можно увидеть выводы этого исследования. И добавил: - Энергоаудит тепловых сетей, находящихся на балансе ГКП, не проводился, так как затраты на проведение энергоаудита не включены в тарифы на услуги, оказываемые предприятием (решение департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области).

Зато возможность проводит акции под условным названием «Оденем «голые» трубы» - такую же, как в Костанае организовала "НГ" в сотрудничестве с КТЭК - Куандык Испергенов не исключает:

- Акимат города Рудного положительно относится к проведению данной акции. Работа в данном направлении планируется.

Директор ГКП "Железорудная ТЭК" решил ответить через газету "Рудненский рабочий". После вступления с цифрами километров сетей на балансе и заверения в том, что «отопительный сезон не принес в этом году проблем», Жанболат Жумамбетов называет причины нынешнего плачевного состояния "голых" труб:

- Ежегодно в смете у нас предусмотрены траты на приобретение изовера и рубероида. Однако признаю, что качество поставляемого рубероида оставляет желать лучшего. Срок его эксплуатации невелик. Он буквально разлагается и распадается на кусочки под палящим солнцем, чувствителен к механическим повреждениям. Люди нередко используют наземный трубопровод как способ преодолеть препятствия в виде грязи и луж. Приобретать такого качества материал просто вынуждены, исходя из размера тарифа и всех обязательств, которые накладывает закон о государственных закупках. К изоверу претензий нет.

Изобретение соседа одного из жителей ул. Топоркова - трапы, чтобы заехать в гараж через трубы



Немного предыстории. На улице Топоркова, наверное, самый длинный участок обнаженной теплотрассы в Рудном. Ранее теплотрасса проходила под тротуаром, в лотках. Но из-за постоянных аварий и нежелании качественно заменить аварийный участок Железорудная ТЭК приходит к решению: от ближайшего к аварийному участку колодца с задвижками выносят трубы на поверхность, укладывая их прямо перед воротами частных домов, закрывая въезд вл дворы.

Вот тут мы и подошли к ответу на вопрос "Почему люди ходят по теплотрассе вместо того чтобы идти по тротуару?". Да потому что нет здесь тротуара. В Рудном ходьба весной и осенью - это когда ты идешь по маленькой грязи, чтобы обойти большую грязь.

Неужели Жумамбетов не знает этого? Или он чего-то не договаривает? Зная, что рубероид не подходит для изоляции труб, какой рациональный смысл его использования?

- Около моего дома труба сочится и сыреет несколько лет, – рассказал "НГ" житель одного из домов по ул. Топоркова. – Звонил в Железорудную ТЭК, приехали инженеры, посмотрели, сказали, что это не страшно, и уехали. Трубу они меняли три года назад, в аккурат под Новый год. Тогда они мне еще заморозили отопление в доме. Неделю прожил с обогревателями, пока восстановил все трубы, потратил на это более 20 тысяч тенге. Благо, что обошлось без наемных рабочих. И они пишут, что у них в планах обмотать эту трубу рубероидом? Я видел, как в позапрошлом году они приехали и положили кусочки рубероида, едва прикрыв трубы и подвязав слегка проволокой. Это называется утепление?

Когда проезжаешь по Костанаю, видишь, что теплотрассы не только утепляют изовером, но и обивают жестью. В Рудном, прежде чем утеплить теплотрассу на ул. Топоркова, нужно ее заменить на новую, обработать антикорозийным составом, а потом уже утеплять. Но и этого не достаточно. Необходимо полностью восстановить тротуар, чтобы люди могли ходить по асфальту, а не по трубам.

- Мне сказали в Железорудной ТЭК: по вашей улице Топоркова задолженность более миллиона тенге, вот когда соберете деньги, тогда и начнем ремонт, - сообщила еще одна жительница.

И снова вопрос упирается в деньги. Измерить потери на теплосетях в частном секторе невозможно - не позволяет тариф. И тот же тариф недостаточен, судя по словам директора ГКП, для нормального утепления трубопроводов. Но недовольные потребители, отмечает директор ГКП "Железорудная ТЭК" в "Рудненском рабочем", могут сообщать об отсутствии теплоизоляции на круглосуточную диспетчерскую линию 5-90-86. Вот только какой смысл в таких звонках, если в лучшем случае теплотрассу закроют рубероидом, который "разлагается под палящим солнцем".





В любом случае хорошо, что диалог по теме энергосбережения начался. Возможно, в Рудном найдут выход из этой тупиковой ситуации?

Автор - гражданский журналист "НГ"

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