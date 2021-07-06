Вакцина. Я не знаю, помните ли вы стихотворение из детства «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого, которое читал каждый уважающий себя пионер. И я в том числе. «Валя, Валентина, что с тобой теперь», «нас водила молодость в сабельный поход» - эти слова наверняка всплывут в памяти многих. Суть в том, что девочка, умирая от скарлатины, не предала своих идеалов. Выбрав гордую смерть. А может ли быть смерть гордой? В древности Соломон сказал: "Живому псу лучше, чем мертвому льву"…

Сейчас дети крайне редко болеют скарлатиной, как и многими другими болезнями прошлых веков. Корь, дифтерия, столбняк, оспа, туберкулез – вот далеко не полный список того, чем мы можем заболеть, если в детстве не сделали прививки. Кто сможет оспорить этот факт?

Но когда мир столкнулся с вызовом пандемии (это слово не употреблялось, даже когда были вспышки смертельных гриппов - свиного, птичьего и т. д.), общество буквально раскололось на тех, кто за и кто против вакцинации. Не хочу вдаваться в технические подробности, потому что не обладаю достаточным образованием в сфере вирусологии. Но в плане этической стороны хочу выразить свое мнение.

Сначала – прописные истины. Иммунизация - самый действенный способ защиты от серьезных болезней. Это способ защитить других членов семьи и общества. Делая прививку, вы также защищаете тех, у кого ослабленная иммунная система, кто не может получить прививки, поскольку слишком мал, слишком стар, болеет определенными болезнями или еще не получил всех прививок.

Любовь. Попробуем посмотреть на это с позиции древнего принципа заботы о ближнем. Вакцинация – хороший способ проявить заботу о ближнем и жертвенность тогда, когда это действительно важно! Ведь ее смысл - остановить пандемию, и в этом случае от моего личного решения может зависеть глобальный процесс её преодоления.

Розыгрыши машин, квартир и смартфонов несомненно являются неверными способами мотивации. Но проблема не в организаторах, которые во всем мире ищут эффективные методы по ускорению победы над мировой проблемой, а скорее в нас. Наконец-то общество достигло такой стадии развития, когда права человека начали приобретать ценность. В этих словах появился смысл. Вот только толковать своё право на что-то каждый начал в своём ключе. А на фоне отстаивания своих прав и свобод этические, нравственные аргументы в пользу вакцинации перестали действовать. Потому что многие сконцентрировались на собственном комфорте, безопасности. Нам стало сложно сделать что-то ради других, мы воспринимает этот вопрос через призму своего «я», забывая интересы другого.

Справедливость. А ещё нам трудно принять окружающую ситуацию, поскольку она кажется несправедливой, нарушающей все личные и общественные права.

Сегодня стала популярной поговорка: "Тот, кто ищет справедливости вечером, утром ищет новую работу". И это еще один аргумент против принудительной вакцинации. Аргумент довольно весомый. У людей есть на руках и Кодекс здоровья, и статьи из Конституции. И люди, конечно же, правы в этом вопросе. Вот только вопрос не стоит в том, прав ты или не прав. А вопрос стоит - жив ты или нет.

Справедливость - она в нашем случае относительна. Вспомните, как в мае 2020 года появились первые цифры о заболевших и умерших. Сначала это были сотни. Сначала не считали умерших от пневмонии. И многие предполагали, что уже тогда цифры были сильно занижены. Потом заболевших и умерших стало больше в разы, а затем наступил момент, когда статистику о заболевших и умерших мы стали… пролистывать. Это перестало беспокоить. Даже официальный сайт перестал давать часовые сводки, а раз в несколько дней. Смерти перестали быть актуальными? Нет, война не кончилась. Но мы стали черствее. Как и те, кто в средневековье умирал от чумы. Смерть больше не пугает, она стала обыденностью, пока не умирает близкий или знакомый… Вот что несправедливо! Когда умирает человек в расцвете сил от того, что не может дышать. Оставляя родных и детей. Но мы же ищем другой справедливости…

Что мы можем сделать?

Во-первых, изменить отношение к вакцинации. Относиться к этому не как к посягательству на мои права и свободы, а как к возможности послужить ближнему.

Во-вторых, к пандемии нужно отнестись как к возможности переоценить свое понятие о справедливости. Нам всегда кажется, что мы (а кто же еще) достойны только самого лучшего, самого свежего, и самого вкусного. Но речь идет не о молоке и хлебе. В нашем мире почти не осталось героев, готовых умирать за идею, как Валентина из стихотворения. Потому что сама идея теперь выражается исключительно в материальных благах. Границы добра и зла, нравственных и этических норм стали относительны. А действительно ли мы заслуживаем лучшего к нам отношения? И чем мы это отношение заслужили?

У нас есть возможность увидеть всю скоротечность своей жизни и принять решение жить ради более важных вещей, чем собственные удовольствия.

Осознать, что, несмотря на укоренённую уверенность, мы ничего не контролируем. Что, несмотря на популярный гедонизм, вся наша радость и свобода абсолютно не там, где мы их ищем.

- Жаль, что многие идут на поводу у популистов, которые, кстати, неплохо зарабатывают на своей бурной деятельности против вакцинации, - написал профессор медицины Алмаз ШАРМАН. – Вместе с тем я с уважением отношусь к мнению тех, кто пытается найти истину, разумно сомневаясь в безопасности и целесообразности вакцин. Ведь нелегко принять ответственное рациональное решение касательно своего здоровья, когда кругом столько противоречивой информации. Я лишь призываю всех доверять научной истине вместо домыслов и необоснованных слухов о вакцинации. Лекарств от коронавирусов пока не создано, а человечество не придумало ничего, кроме вакцин, чтобы эффективно бороться с пандемией.