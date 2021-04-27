Работники ГКП "Железорудная ТЭК" начали подготовку к ремонту теплосетей на ул. Топоркова - расчистили территорию возле заборов от кустарников, где-то даже пришлось выломать ступени, по которым люди спускаются во двор.

Будут прокладывать новую теплотрассу - ближе к заборам. Трубы уберут с тротуара и опустят на небольшую глубину под землю. Таким образом, как мы надеемся, решится проблема "голых" труб на улице Топоркова.

"НГ" рассказывала об этой проблеме в статьях "Голая правда теплотрасс Рудного" и "Правда или полуправда "голых" труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК". После выхода второй статьи ОО "ЦЗПП г. Рудного" подало иск в экономический межрайонный суд на ГКП "ЖТЭК" с требованием понудить компанию к проведению энергоаудита, а также к выполнению необходимого комплекса работ по утеплению и изоляции распределительных сетей в соответствии с техническими требованиями и нормативами.

Возможно, и на других участках города будут проведены такие работы.

Какие выводы можно вынести из этой истории? Слова имеют силу! Напечатанные слова в газете обладают большой побуждающей силой для местных чиновников. Пишите о том, что вас беспокоит, это действует! Вопросы решаются. Давно забытые проблемы сдвигаются с мертвой точки. Градоначальники начинают работать как положено. Вместе делаем жизнь лучше.

Что же касается теплотрасс в Рудном - будем следить за развитием событий.

Автор - гражданский журналист "НГ"