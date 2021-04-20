Юбилейный концерт заслуженного работника культуры Казахской ССР, лауреата премии Клуба меценатов, главного дирижера оркестра русских народных инструментов Анатолия ЗАРУБЫ прошел в областной филармонии им. Умурзакова вечером в понедельник, 19 апреля.

Анатолий Васильевич воспитал огромную плеяду учеников и продолжает участвовать в новых творческих проектах. Для всех музыкантов, кто с ним сотрудничает, он эталон профессионализма, эрудированный человек с отменным эстетическим вкусом.

Коллектив, которым руководит Заруба, со дня его основания в 1985 году принимает участие во всех значимых мероприятиях города, области и страны, он лауреат международных конкурсов, сотрудничает со многими известными музыкантами и дирижерами Казахстана и России. Записи коллектива включены в Золотой фонд музыкального искусства Казахстана.

Поздравить юбиляра пришли официальные лица, коллеги, соратники, друзья, ученики и почитатели творчества Анатолия Васильевича. С приветственным словом выступили заместитель акима области Бахыт Есимова, руководитель Россотрудничества в Казахстане Алексей Коробченко, почетный гражданин Костаная Андрей Заика, и. о. директора филармонии Берик Уразалин. Два часа не смолкали поздравления в адрес мэтра и бурные аплодисменты после каждого номера.

А концерт, как всегда, удался - по словам Анатолия Васильевича, «оркестр сегодня превзошел самого себя».

Открыл праздничный вечер «Вальс» Георгия Свиридова из музыкальной иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Выбор на это произведение пал не случайно - оно было первым в репертуаре оркестра в год его открытия. Выступление оркестра прекрасно дополнил ансамбль танца «Костанайские зори».

На протяжении всего вечера звучала музыка русских, европейских, казахстанских, современных композиторов и, конечно же, не обошлось без авторских произведений самого юбиляра. Солистка филармонии Гульбану Абдулина проникновенно исполнила его «Вокализ», а Татьяна Егорова за кадром по-украински распевно читала стихотворение «Ще на бузку зелене листя». Зрители наслаждались не только музыкальным и поэтическим талантом Анатолия Васильевича, но и его живописными картинами.

Оркестр сотрудничает с разными коллективами филармонии, в том числе и с казахским оркестром народных инструментов. Слушатели в недавнем прошлом видели их интересные совместные проекты, а в этот вечер за дирижерский пульт оркестра встал главный руководитель казахского оркестра и с блеском выдал публике произведение Е. Брусиловского «Балбрауын-скерцо».

Ансамбль «Славянская песня», артисты Игорь Коропецкий, Наталья Степанова, Артем Севрюгин, Зарина Кульмухамбетова также приняли участие в юбилейном концерте.

Творческая деятельность Анатолия Васильевича связана не только с работой в филармонии, его педагогический стаж насчитывает более 55 лет. Начинал на факультете методики начального обучения в Кустанайском педагогическом институте в 1962 году, там же в 1963-м стал главным дирижером институтского оркестра русских инструментов. Многие годы работал преподавателем культпросветучилища и детской музыкальной школы. В школе, встав за дирижерский пульт детского оркестра,воспитал несколько поколений известных музыкантов страны и зарубежья, поднял этот коллектив на уровень лучшего в Казахстане. Благодаря его работе и сотрудничеству с коллегами оркестр русских народных инструментов ДМШ № 1 с 1991 года стал неоспоримым лидером всех республиканских конкурсов.

Вот и в этот вечер маэстро поздравляли его ученики и коллеги.

Выступление Азамата Мензарипова и хрустальные звуки русской домры в его руках буквально завораживали, он мастерски исполнил русские народные песни «Ой, цветет калина» и «Мой муженька» в обработке А. Цыганкова.

Блестящим окончанием праздничного вечера стало исполнение оркестром произведения Г. Пучкова «Варта», соло на ксилофоне виртуозно показал Андрей Кручинин. Эта пьеса сорвала бурные аплодисменты и была вызвана на бис.

Анатолий Васильевич еще полон сил и вдохновения, но он думает о времени, когда с доверием передаст любимый коллектив в надежные руки. Все его надежды связаны с Натальей Дамаевой, которая уже несколько лет работает в качестве дирижера бок о бок с маэстро.

В преддверии юбилея я спросила Анатолия Васильевича: "Благодаря чему у вас сохраняются творческий пыл и любовь к своему призванию?"

Он ответил:

- Любовь к оркестровой музыке и дирижированию - это две мои путеводные звезды. В течение жизни у меня было много интересов: увлекался поэзией, живописью, рыбалкой, охотой, сплавлялся по горным рекам на байдарке и плотах. Но сейчас все внимание я уделяю оркестровому дирижированию. Все свободное время провожу за компьютером, пишу партитуры, слушаю музыку. Музыка - это вся моя жизнь.

Фото Ксении РЕБИК