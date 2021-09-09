Приговор по уголовному делу бывшего руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА огласили в суде №2 Костаная сегодня, 9 сентября.

Еще до начала судебного процесса дисциплинарное дело Уразбека Батырбекова разбирал совет по этике /Фото из архива "НГ"

Батырбекова обвиняли в том, что он скрыл факт падежа птицы на ТОО "Агроинтерптица" от птичьего гриппа. Вместо этого он дал указание написать в справке, что птица погибла от асфиксии. В результате птицефабрика вовремя не получила компенсацию и добивалась ее выплаты через суд.

В прениях представитель потерпевшей стороны представитель птицефабрики Индира САДЕНОВА заявила об активной и предвзятой роли подсудимого в этом деле. И сообщила, что компенсацию птицефабрика должна была получить в течение 7-ми рабочих дней, но из-за действия Батырбекова деньги пришлось выбивать через суд.

Государственный обвинитель заявлял, что вина подсудимого полностью доказана, смягчающих обстоятельств в деле нет. Он просил суд назначить Батырбекову три года ограничения свободы с конфискацией имущества и лишить права занимать госдолжности.

Батырбеков и его защитник просили его оправдать, потому что нашли большие нестыковки в этом деле. Как отметил адвокат, Батырбекову вменяли, что он «умышленно, из корыстных побуждений скрыл факт падежа птицы на ТОО "Агроинтерптица" от птичьего гриппа». Но при этом подсудимый материально не обогатился, повышение по должности не получил, наоборот - его уволили, авторитета тоже больше не стало, поэтому не понятно, в чем были его корыстные побуждения.

В итоге суд приговорил оправдать Уразбека Батырбекова и признать его право на реабилитацию.

- Смысл всего судопроизводства в том, чтобы определить виновность или невиновность подсудимого, - пояснила приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Суд пришел к выводу, что Батырбеков невиновен. 20 сентября 2020 года на птицефабрике произошел падеж 244 000 кур и были подозрения на птичий грипп. Сотрудники птицефабрики вывезли и захоронили 67 000 кур, пересчитать которых не представляется возможным. Но этим действием сотрудники нарушили ст. 25 «Закона о ветеринарии», не поставив в известность органы ветеринарии о том, что есть подозрения на птичий грипп. При таком раскладе птицефабрика вообще могла не получить компенсацию от государства, потому что условием для выплаты компенсации является не только наличие высокопатогенной инфекции, но и соблюдении ст. 25 «Закона о ветеринарии».

Судья также вынесла частное постановление в адрес руководителя антикоррупционной службы о незаконном привлечении Батырбекова к уголовной ответственности и о проведении незаконных НСД (негласных следственных действий).

Батырбеков отреагировал на приговор спокойно, сказал, что он ему понятен. После того, как судья удалилась из зала суда, он сказал представителю потерпевшей стороны:

- Я говорил, что я - честный человек, не имею отношения к этому делу. Всем рахмет!

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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