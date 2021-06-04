Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

3 июня показания дал подсудимый, а также высказалась Индира САДЕНОВА - представитель ТОО «Агроинтерптица», которое признано потерпевшей стороной в этом деле.

Уразбека Батырбекова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем причинение ущерба субъекту бизнеса в особо крупном размере и извлечение выгоды для себя. Согласно материалам дела, он создавал незаконные справки и акты, чтобы не называть точное количества падежа птицы в ТОО «Агроинтерптица». Из-за этого Аркалыкская птицефабрика не смогла получить денежную компенсацию из республиканского бюджета.

Подсудимый с обвинением категорически не согласен, о чем и заявил в суде.

- Вину не признаю в полном объеме, - пояснил Батырбеков. - С 22 по 28 сентября на птицефабрике работала республиканская комиссия, в составе которой был и я. Но позже была создана новая комиссия, куда я уже не вошел. Я не могу координировать действия членов этой комиссии, в которой были и столичные представители. Противодействия в получении компенсации птицефабрикой я не оказывал.

Батырбеков сообщил, что в новую комиссию вошли 4 сотрудника акимата Костанайской области, в том числе первый заместитель главы региона. По его словам, падеж птицы начался 18-19 сентября, однако представители ТОО «Агроинтерптица» заявили об этом только 20 сентября.

- 69 545 голов птиц, которая погибла до 20 сентября, сотрудники птицефабрики посчитали сами, - отметил бывший руководитель терринспекции. - Но как они это сделали, непонятно, потому что это были не трупы, а сплошная биомасса. Об этом свидетельствуют и фотографии, сделанные на птицефабрике. Как можно дать компенсацию за непосчитанную птицу? Поэтому в отношении ТОО «Агроинтерптица» завели административное дело о несвоевременном сообщении о массовом падеже птицы от высокопатогенного птичьего гриппа.

Подсудимый и его адвокат несколько раз показывали суду фотографии, на которых, по их словам, невозможно различить трупы птиц. Вопрос об их приобщении к делу суд разрешит позже.

Зато в уголовном деле есть несколько справок, подписанных Батырбековым: о том, что невозможно было посчитать павшую до 20 сентября птицу, что в связи с этим птицефабрике не положена компенсация за эти 69 545 голов, а также о том, что часть птицы погибла от асфиксии, а не от птичьего гриппа.

На вопросы адвоката о том, диктовал ли содержание этих справок лично Батырбеков и давал ли какие-то рекомендации по форме их составления, подсудимый ответил отрицательно.

- Печатали справку представители республиканской комиссии, в том числе главный инспектор из Нур-Султана Асылхан Абдиров, - пояснил Батырбеков. - Все представители комиссии видели, что птица смешалась с землей, что посчитать ее невозможно. Птицефабрика обратилась с заявлениями в МСХ РК только 2-го и 5 октября, поэтому и приехала республиканская комиссия. То есть, я один ничего не решал. И в чем тогда выразилось злоупотребление должностными полномочиями с моей стороны и выгода лично для меня? О личной выгоде нет ни одной фразы во всех семи томах уголовного дела...

Кстати, почти такой же вопрос на прошлом судебном заседании судья Ольга КУЗНЕЦОВА задавала гособвинителю, так как не услышала конкретной формулировки в обвинительном заключении и просила к следующему заседанию пояснить этот момент.

- Возможно, это ошибка следствия, а возможно, у подсудимого была личная выгода, - сообщил на этот раз гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Если в ходе судебного разбирательства этот момент не подтвердится, мы изменим обвинительное заключение.

Как оказалось, понять, в чем выразилась личная выгода подсудимого, не может и представитель потерпевшей стороны Индира Саденова.

- На территории птицефабрики произошло большое горе, - пояснила она. - Массовое заражение высокопатогенным птичьим гриппом привело к падежу всей птицы. До суда мы куда только не обращались: и в теринспекцию, и в МСХ РК, и в Администрацию президента, но гоорганы не пытались решить вопрос о выплате компенсации, поэтому мы были вынуждены подать в суд. Рассмотрение гражданского иска длилось 6 месяцев, но в итоге решение принято в нашу пользу. Со стороны «Агроинтерптицы» нарушений по несвоевременному извещению о массовом падеже птицы не было, вся птица, которая пала до 20 сентября в количестве 69 545 голов, посчитана правильно. Это были трупы птицы, которые реально было посчитать, а не биомасса. И за нее тоже полагается компенсация, что мы доказали в гражданском суде. Птицефабрике был нанесен ущерб в размере 195 700 000 тенге. Ущерб возник из-за действий госорганов, которые ущемили наши права, как субъекта предпринимательства. Все это мы уже доказали.

В связи с чем, заявила Саденова, потерпевшая сторона не настаивает на предъявлении уголовного иска лично Батырбекову - потому что нарушения были не только с его стороны, а представителей разных госорганов.

- Батырбеков являлся одним из подписантов справок, но там были подписи и представителей других госорганов, - пояснила представитель птицефабрики. - Нарушения были со стороны всех госорганов, в том числе и вице-министра МСХ РК, который на данный момент отстранен от должности. Я могу назвать ряд фамилий тех, кто нарушил наши права. Почему Батырбеков один на скамье подсудимых, почему с ним не сидит ряд госслужащих? В чем выразилась личная выгода Батырбекова? Повышение в должности он не получил, денег - тоже...

- Вы не согласны с тем, что часть птицы погибла от асфиксии, как сказано в справке, которую подписал Батырбеков, но в то же время считаете, что он не должен подвергаться уголовному преследованию? - поинтересовался гособвинитель. - И если уж вы сказали, что готовы назвать фамилии других виновных, назовите их.

- Справку подписывал не только Батырбеков, - ответила Саденова. - Я могу назвать фамилии, если суд этого потребует. Все они - участники гражданского дела, но у нас презумпция невиновности, поэтому это еще нужно доказать.

На уточняющие вопросы судьи потерпевшая пояснила, что 18 сентября на птицефабрике погибли 2 747 голов птицы, 19 сентября - 27 200 голов, 20 сентября - 268 274. К 20 мая в ТОО «Агроинтерптица» поняли, что это не естественный падеж, и начали бить тревогу. Погибшую 18 и 19 сентября птицу вывезли в пометохранилище. Естественный падеж, по словам Индиры Саденовой, составляет около 200 птиц в день. Но все эти моменты лучше пояснят другие представители птицефабрики, уточнила она.

Допрос свидетелей продолжается.

Кадры из видеозаписи