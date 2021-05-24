Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 24 мая.

Уразбек Батырбеков на заседании совета по этике. 19 марта 2021 года / Фото из архива "НГ"

Батырбекова обвиняют по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере). Согласно материалам дела, он создавал незаконные справки и акты, чтобы не называть точное количества падежа птицы в птицефабрике ТОО «Агроинтерптица» в Аркалыке. Из-за этого фабрика не смогла получить денежную компенсацию из республиканского бюджета.

Фото из архива "НГ"

- 18 сентября 2020 года на аркалыкской птицефабрике начался падеж птицы, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - 20 сентября падеж достиг около 8 000 голов, а 21 сентября - около 10 000 голов. Тогда было решено отобрать образцы, чтобы выяснить причину падежа. 25 сентября, после экспертизы, стало ясно, что птицы заражены высокопатогенным гриппом. Зараженные птицы, как и продукты их производства, в данном случае - яйца, подвергаются уничтожению путем сжигания. 27 сентября специальная комиссия составила акты на изъятие и уничтожение зараженных птиц и яиц. Согласно Закону «О ветеринарии», в случае заражения особо опасной болезнью производителям положена компенсация.

Согласно версии обвинения, зараженным оказались 69 545 птиц и 2 064 517 яиц, которые нужно было уничтожить. Однако Батырбеков, используя свое служебное положение и «задавшись преступным умыслом на причинение вреда птицефабрике», совершил обход территории предприятия и сделал непредусмотренную справку о том, что большинство птицы пало не от птичьего гриппа, а от асфиксии. Кроме того, скрыл точное количество птицы - сделал 6 октября справку о том, что на территории птицефабрики «куча биологической массы», которая якобы не подлежит подсчету. Как отметил гособвинитель, Батырбеков этой справкой ввел в заблуждение республиканскую комиссию, которая отказала ТОО «Агроинтерптица» в компенсации.

- В связи с этим недополученная компенсация за падеж птицы составила 86 374 890 тенге, а за яйца - 68 748 416 тенге, - сообщил прокурор. - Батырбеков злоупотребил должностными полномочиями с целью выгоды для себя и умышленно причинил ущерб птицефабрике, повлекший тяжелые последствия.

- Вы квалифицировали дело по определенной уголовной статье, - обратилась к прокурору судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Про нанесение вреда птицефабрике понятно, но в чем выразилась выгода для себя? Из вашего обвинения это непонятно. Конкретизируйте, пожалуйста, этот момент к следующему судебному заседанию.

Затем судья обратилась к подсудимому, чтобы выяснить его отношение к предъявленному обвинению.

- Вину полностью не признаю, но показания давать буду, - ответил Уразбек Батырбеков.

Суд определил допросить подсудимого на следующем заседании, которое назначил на 3 июня.