Прения по уголовному делу бывшего руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА прошли в суде №2 Костаная сегодня, 31 августа. Батырбеков обвинялся в том, что умышленно, из корыстных побуждений скрыл факт падежа птицы на ТОО "Агроинтерптица" от птичьего гриппа. Вместо этого дал указание написать в справке, что птица погибла от асфиксии. В результате птицефабрика вовремя не получила компенсацию и добивалась ее выплаты через суд.

Прокурор и представитель птицефабрики

- Все участники знакомы с фабулой дела, поэтому считаю, что оснований для переквалификации и отказа от обвинения нет, - сообщил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Вина подсудимого полностью доказана, смягчающих обстоятельств нет. Прошу назначить ему три года ограничения свободы с конфискацией имущества и лишить права занимать госдолжности.

Представитель птицефабрики Индира САДЕНОВА, проходящая по делу в качестве потерпевшей заявила об активной и предвзятой роли подсудимого в этом деле .

- Все знали, что осенью 2020 года на территории области была эпидемия птичьего гриппа, - заявила она. - И падеж птицы произошел не из-за действий сотрудников птицефабрики. Погибло 502 614 птиц и было заражено 2 064 512 яиц. Согласно закону мы должны были получить компенсацию в течение 10 дней, но получили только через 9 месяцев и то через суд. На протяжении всего дела наблюдалось субъективное отношение подсудимого к птицефабрике. Это подтвердилось его фразой из телефонного разговора, который был озвучен в суде. "Я же с первых дней позицию в МСХ занял. Теперь куда мне деваться?" Считаю, что виной всему его служебные амбиции и нежелание признать неправоту. Батырбеков заявлял, что просто хотел удостовериться, что мы не просто так получим бюджетные деньги, но птицефабрики в других областях получили до 1,5 млрд тенге без всяких проблем.

Сам Уразбек Батырбеков заявил, что его мнение никак не влияло на выплату и невыплату компенсации птицефабрике.

- Что там думает Батырбеков никто не спрашивал, - пояснил подсудимый. - Я не мог ввести в заблуждение представителей комиссии и МСХ. В мои обязанности не входила организация работы по уничтожению и утилизации птицы. ТОО "Агроинтерптица" не имеет ко мне материальных претензий. Моей вины нет, как и события преступления.

Адвокат подсудимого Самет САЛАМАТОВ также просил его оправдать за отсутствием события преступления. И обратил внимание на то, что у Батырбекова не было заинтересованности.

- Материально он не обогатился, повышение по должности не получил, наоборот его уволили, авторитета тоже больше не стало, - перечислил защитник. - Так в чем были его корыстные побуждения, как указано в обвинительном акте? В обязанности Батырбекова не входила организация работы по утилизации павшей птицы, он имел право на надзорный контроль, чем он и занимался. Когда он присутствовал на птицефабрики, утилизировали 433 000 голов птицы. Когда он уехал, темп снизился и количество утилизированных птиц резко сократилось. Отсутствие корыстного умысла служит основанием для прекращения уголовного дела и оправдания Батырбекова.

После прений Уразбек Батырбеков еще выступил с репликой:

- Не имею никакого отношения к этому делу, а уже почти год вынужден чувствовать себя виновным. Из- за постоянных публикаций в СМИ складывается негативный образ обо мне, как будто я главный преступник в области, страдают мои родные... Прошу суд объективно разобраться и доказать, что мы живем в правовом государстве, а не в том, где действует телефонное право. Надеюсь, суд меня оправдает.

Приговор по этому делу огласят 7 сентября.

Кадры из видеотрансляции