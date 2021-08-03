Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

Фото из архива "НГ"

2 августа допросили очередных свидетелей: внутреннего аудитора по бухгалтерскому учету Владимира ПОПОВА и акима Наурзумского района Кайрата АБИШЕВА - он работал акимом Аркалыка в период, который рассматривается в материалах дела.

Батырбекова обвиняют по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Согласно материалам дела, он создавал незаконные справки и акты, чтобы не называть точное количества падежа птицы в птицефабрике ТОО «Агроинтерптица» в Аркалыке. Из-за этого фабрика не смогла получить компенсацию из республиканского бюджета. Подсудимый свою вину полностью отрицает.

Свидетель Владимир Попов пояснил, что 18 сентября 2020 года прибыл на аркалыкскую птицефабрику, чтобы провести ежемесячный аудит компании.

- Тогда я получил информацию о большом падеже птицы, - рассказал он. - Пробы отправили на анализ в Екатеринбург, где-то на 5-й день пришло подтверждение, что это птичий грипп. Позже пришел анализ и от нашей республиканской комиссии. Но еще раньше руководство птицефабрики и ее учредители приняли решение о вывозе павшей птицы на пометохранилище. В частности, птицу вывезли из 5-го и 7-го птичников. В это же время на фабрику приехал Батырбеков, он задавал вопросы по делу, составлялись акты, в которых описывалось состояние птицы. В одной из справок шла речь, что на территорию птицефабрики есть доступ диких птиц.

- Почему птицу вывезли только из 5-го и 7-го птичников, где уже не было живой птицы? - поинтересовался адвокат подсудимого Самет САЛАМАТОВ. - Почему не вывозили из других птичников, где еще была живая птица? И почему 20 сентября птицы погибло больше, чем вы захоронили? Погибло около 300 000 птиц, а захоронили 69 545, причем без участия комиссии?

- По поводу вывоза птицы из 5-го и 7-го птичников решение принимал не я, - ответил Попов. - Что касается захоронения без комиссии, то падеж был очень большой, мы захоронили, сколько смогли. Я сразу доложил Батырбекову, что 69 545 птиц захоронили без участия комиссии. У нас были акты на вывоз и утилизацию птицы, причиной в которых был указан падеж птицы.

В связи с тем, что адвокат услышал расхождения в показаниях свидетеля, ему разрешили зачитать показания Попова, данные в ходе досудебного расследования.

- Том 5 уголовного дела. Показания свидетеля Попова, - зачитал Саламатов. - В 5-м и 7-м птичниках отключили свет и вентиляцию после того, как произошел падеж птицы. В последующем Батырбеков составил справку о том, что я сказал: "Вентиляцию в 5-м и 7-м птичниках отключили для того, чтобы курицы быстрее сдохли". Но я такого не говорил. В связи с чем на справку было составлено особое мнение...»

- Такого я точно не говорил, - подтвердил Попов.

- «Батырбеков говорил мне, что возможной причиной падежа птицы стал ее возраст или отсутствие вентиляции, - продолжил зачитывать показания адвокат. - Так как у меня нет ветеринарного образования, я сначала частично разделял его предположения. Потом я понял, что Батырбеков пытался найти такую причину падежа, которая позволяла бы не выплачивать птицефабрике компенсацию...». - И вновь обратился к свидетелю: - Вас допрашивали 21 февраля 2021 года. Понимание того, что Батырбеков якобы хочет найти причину, чтобы не выплачивать компенсацию, пришло к вам в сентябре, когда вы были на птицефабрике, или на момент допроса?

- Во время моего допроса, когда я уже больше был знаком с этим делом, - ответил Попов.

Он также рассказал, что птицу грузили с помощью экскаватора, ковшом выкапывали землю для захоронения. И вспомнил, что «Батырбеков все время сравнивал аркалыкскую птицефабрику с птицефабрикой «Жас Канат».

- Вы поняли, почему я сравнивали эти фабрики? - спросил подсудимый Батырбеков.

- Вы разговаривали с кем-то по телефону и вроде бы говорили, что в «Жас-Канате» было что-то подобное, что-то такое, - ответил свидетель.

- Потому что у нас в области несколько крупных птицефабрик, и руководителей всех я еще за полтора месяца предупредил об опасности птичьего гриппа, - объяснил Батырбеков.

- Какие действия Батырбекова свидетельствовали о том, что он хочет воспрепятствовать выплате компенсации птицефабрике? - спросил адвокат подсудимого.

- Он несвоевременно подписывал акты, - ответил свидетель. - По моей информации, он устно давал указания о воспрепятствовании...

На многочисленные вопросы адвоката о том, кто дал ему такую информацию, Попов лишь отвечал: «От кого-то слышал, от кого - уже не помню».

Второй свидетель, бывший аким Аркалыка Кайрат Абишев заявил: когда на птицефабрике произошел падеж, он сразу принял меры.

- Пробы отправили на анализ, достоверно установили, что это падеж от птичьего гриппа, - сообщил он. - Потом стал проверять работы по уничтожению птицы. Выделили участок и людей для утилизации птицы. Потом поставил в известность о ситуации Батырбекова, который сказал, что руководство птицефабрики отключило вентиляцию, поэтому компенсацию не получит. Я сказал, что есть лабораторные анализы о том, что на фабрике инфекция, поэтому вне зависимости от того, отключили вентиляцию или нет, птица все равно бы погибла...

Следующее заседание судья назначила на 5 августа.

Фото - кадры из видеозаписи