Дело в отношении бывшего руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

21 июня допросили руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Берикжана КАЙЫПБАЯ. В сентябре-ноябре 2020 года, на момент массового падежа в аркалыкском ТОО «Агроинтерптица», Кайыпбай был непосредственным «участником этих событий», как отметила судья.

- В тот момент мы руководствовались позицией Минсельхоза и правилами МЭБ (международное эпизоотическое бюро - "НГ"), согласно которым рекомендовалось не изымать птицу и яйца и не компенсировать падеж, - пояснил суду Берикжан Кайыпбай. - По внешнему виду павшей птицы можно предположить, что она погибла от особо опасной инфекции, но точный анализ дает только лаборатория, как и по дате гибели.

- Еще в начале августа 2020 года я предупреждал, что в Омской области распространяется птичий грипп. Потом - что он в Челябинской области, это практически за забором, - отреагировал подсудимый Батырбеков. - За месяц до того, как птичий грипп пришел в нашу область, я вас предупреждал. Что вы сделали? Почему не реализовали выработанные яйца 1 августа, зачем нужно было ждать птичьего гриппа?

Свидетель ответил, что информацию о вспышках птичьего гриппа распространили «по всем акиматам и птицефабрикам». Тогда прокурор поинтересовался, почему сам Батырбеков не приехал с проверкой на крупные птицефабрики. Подсудимый ответил - он не имел право этого делать, потому что был мораторий на проверки бизнеса. А вот Кайыпбай, по его мнению, как раз мог бы проверить.

- Вы не имели права осуществлять контроль и надзор, но проверить птицефабрику на основе поступающей информации о распространении птичьего гриппа в соседней области вы имели право, - возразил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

Адвокат спросил свидетеля, почему в телефонным разговоре с его подзащитным он уверял, что Батырбеков ввел в заблуждение руководство области и МСХ РК.

- В МСХ выработалась своя позиция и оттуда пришла бумага, что изъятия птицы и яиц не будет. У Батырбекова была другая позиция, - ответил Берикжан Кайпбай. - Возможно поэтому я ему резко ответил. Мы давно с ним знакомы, поэтому иногда себе такое позволяем. Это было мое субъективное мнение. Я пытался убедить Батырбекова поступить в соответствии с правилами. Однако Батырбеков мои доводы не принял и настаивал на изъятии и компенсации через суд. То есть, он сказал - если птицефабрика обратится в суд, она его выиграет.

Еще один любопытный момент выяснился по поводу хранившихся на аркалыкской птицефабрике 1 496 000 яиц. ТОО подало их на изъятие и уничтожение в связи с птичьим гриппом 21 сентября. Однако это количество было выработано еще до появления очага инфекции и до того, как была сделана экспертиза этих яиц.

- Если Батырбеков предупреждал о вероятности птичьего гриппа в нашей области еще в начале августа 2020 года, почему не реализовали яйца, выработанные задолго до этого? - спросила судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Почему не отобрали пробы этих яиц? И как, на ваш взгляд, вел себя Батырбеков с 21 сентября до конца ноября прошлого года? Как человек, который строит козни птицефабрике, или как человек, который выполняет свои государственную функцию?

- Не знаю, но я не считаю, что у него были корыстные намерения, - ответил свидетель. - Отбор яиц делает специалист, которому поручено этим заниматься.

- Что было выгоднее - реализовать выработанное яйцо или подать его на уничтожение и получить компенсацию? - спросила судья.

Берикжан Кайыпбай ответил, что нужно просчитывать цену компенсация яйца за тот период и выяснять. Обычно создается комиссия на уровне акимата области для определения среднерыночной цены.

Второй свидетель, главный специалист отдела экологической ветеринарии управления ветеринарии Ботагоз АЛЬТИЕВА пояснила, что при получении информации о распространении в приграничных областях России птичьего гриппа костанайской птице можно было сделать прививку. Антитела обычно вырабатываются за 21 день - то есть, к началу третьей декады сентября, с учетом прививок в начале августа, иммунитет точно бы выработался.

Допрос свидетелей по этому делу продолжается.