Им стал Валерий Иванович Гриненко. Такое решение принял совет директоров АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», сообщает их пресс-служба.

Валерий Гриненко / Фото предоставлено пресс-службой АО "ССГПО"

Валерий Гриненко работает в структуре Евразийской группы, в которую входит ССГПО, более 20 лет. Окончил Днепропетровский ордена Красного Знамени металлургический институт по специальности «Металлургия черных металлов». Доктор технических наук и автор более 40 научных трудов, патентов и монографий, лауреат государственной премии РК в области науки, техники и образования.

Карьеру Гриненко начал в 1984 году горновым на Никопольском заводе ферросплавов. В 2002 году был назначен вице–президентом, заместителем генерального директора по производству ОАО «ТНК «Казхром» (в настоящее время – АО «ТНК «Казхром»), входящего в Евразийскую Группу. С 2004 по 2015 работал в различных российских компаниях. В 2015 году Гриненко вернулся в структуру ERG советником председателя правления по сервисному бизнесу ТОО «Евразийская Группа», а также генеральным директором АО «ERG Service».

До Валерия Гриненко должность президента с 2014 года занимал Береке Сагатович Мухаметкалиев.