Как проверить свой статус в системе ОСМС и зачем это нужно сделать?

85% жителей Костанайской области считаются условно застрахованными в системе обязательно социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, на брифинге в РСК по теме «О способах получения информации о статусе застрахованности».

К условно застрахованным относятся 15 категорий социально защищенных граждан, все работающие жители региона, а также ИП, которые с 2020 года начнут ежемесячно платить соответствующие взносы.

Аскар Касимов: «Информационная система может допустить ошибку, поэтому свой статус застрахованности лучше проверить»

- Местные исполнительные органы проводят работу по актуализации статусов, чтобы соотнести всех граждан к определенным категориям и исключить риск их выпадания из системы ОСМС, - отметил руководитель отдела областного филиала Фонда социального медицинского страхования Аскар КАСИМОВ. – Но информационная система может допустить ошибку. Поэтому, чтобы была гарантия, свой статус застрахованности каждому человеку лучше проверить самому. Это можно сделать в режиме онлайн. Функция разработана на базе информационной системы «Sagtandyry». Через этот канал коммуникации можно узнать, как застраховаться, как получить информацию об уплате взносов и отчислений, а также о видах положенной медицинской помощи. Сервис по определению статуса застрахованности доступен на сайте fms.kz. Для этого достаточно в правом нижнем углу ввести ИИН и сразу же система выдаст ответ – является ли данный гражданин участником медицинского страхования или нет.

По поводу оставшихся 18%, которые не относятся к вышеназванным категориям граждан и считаются условно не имеющими статуса участника ОСМС, Аскар Касимов разъяснил:

- В следующем году они будут получать статус застрахованности через уплату Единого совокупного платежа (ЕСП), либо самостоятельного взноса.

На вопрос корреспондента «НГ», нужно им проходить какие специальные процедуры, Касимов ответил, что никаких заявлений писать не надо, достаточно лишь уплатить ЕСП или взнос. Поскольку эти платежи «привязаны» к ИИН, то после их внесения человек автоматически становится участником системы ОСМС.

- Но, согласно законодательству, если такие люди обратились в медицинское учреждение в 2020-м или в последующих годах, они должны уплатить взносы за пропущенный период, но не более, чем за 12 месяцев, - добавил представитель ФСМС. – То есть, взносы уплатят за последний год, и можно будет пользоваться всеми медицинскими услугами, сколько бы они не стоили.

Фото Евгения ШИБАРШИНА