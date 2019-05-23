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таноми52
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Бомж обыкновенный. Не верю я, что нормальный человек может оказаться в такой ситуации. И что с того? Приговорим "ненормальных" к изгнанию и, как следствие, к гибели? И кто...
23.05.19 21:39
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: В Казахстане более 100 сёлам грозит - ликвидация... Да там уже более сотни, если не тысячи уничтожили. Чего уж теперь? Пару сотен туда сюда. Всех в Астану, пардон Нурсултан и Костанай....
23.05.19 21:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
В Казахстане более 100 сёлам грозит - ликвидация... :-o 8-)
23.05.19 21:26
drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Бомж обыкновенный. ВиктОр, один умный человек - сказал, Не спрашивай по ком звонит колокол... Дальше думаю,что сами всё понимаете... 8-) :-o
23.05.19 20:51
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Бомж обыкновенный да не волшебный, но как минимум полиция, должна знать адреса организаций помощи, людям нуждающимся. Если не они, то кто? Victor Yang: Не верю я, что нормальный...
23.05.19 20:48
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Разжечь огонь, приготовить пищу - навыки выживания показали участники областного слета школьных лесничеств, прошедшего в Костанае

Елизавета ЗАВГОРОДНЯЯ

23 мая 2019, 20:28 |  Общество

Местом проведения слета, организованного управлением образования, стал лицей-интернат «Бiлiм-инновация» для одаренных детей. 

В слете приняли участие ученики Боскольской, Краснокордонской, Алтынсаринской, Кенаральской, Асенкритовской, Владимировской средних школ, а также СШ № 30 Костанай и СШ № 17 Рудного. 

Участники показали свои теоретические и практические знания в конкурсах «Юный эколог» и творческом конкурсе «Экологический марафон».

 

Команды юных робинзонов продемонстрировали навыки ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, неотложных действий в экстремальных ситуациях, а также способы добывания, сохранения, приготовления пищи и разжигания костра.

- Было интересно наблюдать за тем, как вы работаете вместе, - подвела итоги слёта руководитель методического кабинета обновления содержания образования управления образования Лайла БУЖАКОВА. - Очень радует, что у вас есть знания, как можно разжечь костёр и найти пропитание в условиях леса.
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