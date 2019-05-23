Разжечь огонь, приготовить пищу - навыки выживания показали участники областного слета школьных лесничеств, прошедшего в Костанае

Местом проведения слета, организованного управлением образования, стал лицей-интернат «Бiлiм-инновация» для одаренных детей.

В слете приняли участие ученики Боскольской, Краснокордонской, Алтынсаринской, Кенаральской, Асенкритовской, Владимировской средних школ, а также СШ № 30 Костанай и СШ № 17 Рудного.

Участники показали свои теоретические и практические знания в конкурсах «Юный эколог» и творческом конкурсе «Экологический марафон».

Команды юных робинзонов продемонстрировали навыки ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, неотложных действий в экстремальных ситуациях, а также способы добывания, сохранения, приготовления пищи и разжигания костра.

- Было интересно наблюдать за тем, как вы работаете вместе, - подвела итоги слёта руководитель методического кабинета обновления содержания образования управления образования Лайла БУЖАКОВА. - Очень радует, что у вас есть знания, как можно разжечь костёр и найти пропитание в условиях леса.



