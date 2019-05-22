Художники наркосайтов на стенах домов понесут уголовную ответственность

Для рисующих граффити-ссылки на наркосайты планируют ужесточить форму наказания до уголовного. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Нуртай Абильмажинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

"Мы постарались в тех новеллах, которые предлагаем, предусмотреть, чтобы художники, которые наносят эти граффити и надписи с рекламой и QR-кодами (ведущими на наркосайты. - Прим.), чтобы они подлежали уголовной ответственности. Не административной. Это своего рода пропаганда и реклама наркотиков, и по тяжести совершенного деяния, мы полагаем, должна наступать уголовная ответственность", - заявил Абильмажинов на брифинге СЦК.

Он уточнил, что сейчас предложение проходит согласование с другими департаментами МВД и Генеральной прокуратурой. "В дальнейшем, когда это предложение будет полностью сформировано, оно пойдет как законодательная инициатива", - добавил он.

Кроме того, по его словам, впервые в МВД создано спецподразделение, которое будет заниматься вопросами наркотической безопасности в информационно-коммуникационной системе.

"Подразделения будут комплектовать не оперативным составом с юридическим образованием, а специалистами в сфере высоких технологий. В разрешении проблемы наркотиков должны участвовать все. Продавцы наркотиков - это не кто-то чужой. Это наши соседи и знакомые. Здесь не должно быть ложного чувства корпоративности. Они несут смерть нашим детям, братьям, сестрам и должны держать ответ перед обществом", - заверил Абильмажинов.

В то же время за хранение наркотиков в размере меньше крупного уголовную ответственность отменят, сообщает Informburo.kz.

Те, кто употребляет до 1 грамма героина либо до 1 кг марихуаны, будут подлежать административной ответственности. Законопроект находится в Мажилисе.

Потребителей небольших доз наркотиков в Казахстане не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Нуртай Абильмажинов.

"Весь оперативный состав наших спецподразделений будет ориентирован на выявление крупных наркосбытчиков, пресечение ОПГ и ликвидацию каналов поставки наркотиков, в особенности синтетических видов, на территорию страны", – сказал Нуртай Абильмажинов на брифинге в СЦК.

Он пояснил, что в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий декриминализацию и перенос в административное законодательство двух составов уголовных проступков. Это части 1 и 2 статьи 296 УК РК ("Немедицинское потребление наркотиков в общественных местах" и "Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без целей сбыта").

"Крупный размер составляет 1 килограмм марихуаны и 1 грамм героина. Такие объёмы наркотиков (меньше крупного. – Авт.) не представляют значимой общественной опасности, но в то же время декриминализация позволит высвободить необходимые силы и средства спецподразделений для решения более серьёзных задач. Те, кто употребляет, по сути больные люди. Их не будут вовлекать в орбиту уголовного законодательства. Они не представляют большой опасности", – пояснил полицейский.

В Казахстане всё чаще выявляют синтетические наркотики, которые реализуют через сайты. В 2017 году заблокировали 430 наркосайтов, в 2018 году – более 5000. За январь-апрель 2019 года выявлено 3500 таких ресурсов, столько же графической рекламы стёрли со стен зданий. За надписи 20 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство.

С начала года в Казахстане полицейские выявили 900 наркопреступлений. Они изъяли 2,1 тонны наркотиков, в том числе 10 кг героина, 1,7 тонны марихуаны, 380 кг гашиша и 2,5 кг синтетических наркотиков.

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