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Ольга Колоколова
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
А это не борьба с ветряными мельницами? Вон взять последний рисунок красивый где фламинго. Завтра на этом месте черным опять напишут ссылку и эту ссылку при этом увидит еще больше народу, т.к. она...
12.04.19 11:58
drakon
Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
Скоро один Нур - Султан, останется. Не надо будет строить - дороги, водопроводы. Ни о чём думать - не надо... :-o :lol:
12.04.19 11:53
Сергей_я
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Хозяин: выложите как это экономно и рационально! т.е. вы считаете что один балончик черной краски будет дороже росыпи цветов? Хозяин: Или хотя бы 2000 тенге на один балончик с краской...
12.04.19 11:20
Трэвэл
Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
yudjin: А почему бы не подарить покраску например моего дома Обратись к своему ПКСК, пусть помогут страдальцу, направь свою "энергию" в их сторону, а то сидеть здесь и умничать все...
12.04.19 11:07
dandiv
Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
НГ, может сменить заголовок? Наверно не в выходной день, а в нерабочее время? Если бы был выходной, то полицейский был бы не в форме, тогда как подбежавший парень понял что это полицейский?
12.04.19 09:59
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Акцию "НГ" против уличной рекламы наркотиков поддержал Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Артём МАРУСИЧ

12 апреля 2019, 10:58 |  Общество

Сотрудники областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД вместе с волонтерами группы «Media Master» в четверг, 11 апреля, за два часа закрасили и стерли растворителем в районе железнодорожного вокзала более 20 надписей, рекламирующих "синтетику".

В рейде приняли участие 10 человек: 4 сотрудника центра и 6 волонтеров.

 

- Проблема наркомании очень остро стоит - идет рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в нашей области, - отметила и. о. заведующего профилактическим отделом центра Инна СОКОЛОВА. - По Казахстану мы на 6-м месте находимся. На сегодня у нас зарегистрировано 1 229 случаев, в том числе парентеральный способ (путем инъекций - «НГ») составляет 44,9%, половой - 42,3%.

Как отметила Соколова, новые синтетические наркотики, кроме того, что вызывают привыкание с первого раза, сопровождаются помутнением разума - человек уже не задумывается о том, что использованный товарищем шприц нужно поменять.

При выявлении ВИЧ-инфицированного сотрудники СПИД-центра выясняют, каким образом заразился человек. Синтетические наркотики "пришли" в Казахстан сравнительно недавно (всплеск пришелся на 2018 год), уже есть факты заражения ВИЧ именно при их употреблении.

Люди с баллончиками краски привлекли внимание прохожих. Многие, узнав о том, что надписи на стенах их домов являются рекламой наркотиков, спрашивали - почему с этим злом до сих пор не боролись.

- Борьбу нужно проводить на раннем этапе, еще со школы, - отреагировал на акцию местный житель, который представился Павлом Ивановичем. - Наглядно показывать, к чему это приводит. Показывать вот эти "живые трупы", которые ходят, которым не сегодня - завтра помирать. У него ничего нет в голове, если он все из дома выносит. Он готов пойти на что угодно. Если человек начал колоться - это все, 4-5 лет жизни ему осталось. Приходилось встречать таких, человек очень быстро убивает себя.

Лидер инициативной группы «Media Master» Никос МАРМАЛИДИ принимает участие в акции «НГ» уже второй раз.

- Я волонтер Центра СПИД, делаю им медиа-сопровождение, - рассказал он. - Когда решили проводить акцию, пригласил своих ребят поддержать ее, привлекли граффитистов. Это наша гражданская активность. Через неделю планируем в районе Дома печати закрашивать рекламу.

Сотрудники Центра СПИД внесли и денежный вклад, купив баллоны с обычной краской и растворитель.

А редакция «НГ» выделила граффитистам на покупку баллончиков с краской 15 000 тенге из средств собранных нашими читателями.

- Заказали качественную краску «SPRAYER» - большие баллоны и «Arton» - баллоны поменьше, - рассказал «НГ» граффитист Smile. - Вышло в общей сложности 10 штук. У них хороший закрас. Если краска останется - мы еще раз выйдем.

Качественная белая краска с легкостью скрывает черные надписи

«НГ» также напоминает, что акция «Дурь превратить в цветы» задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.

Кроме того, вы можете перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой "Для акции "Дурь" превратить в цветы"), либо принести деньги в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики с краской и передадим их тем, кто готов уничтожать рекламу синтетических наркотиков в Костанае.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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