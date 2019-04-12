Акцию "НГ" против уличной рекламы наркотиков поддержал Центр по профилактике и борьбе со СПИД
Артём МАРУСИЧ
Сотрудники областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД вместе с волонтерами группы «Media Master» в четверг, 11 апреля, за два часа закрасили и стерли растворителем в районе железнодорожного вокзала более 20 надписей, рекламирующих "синтетику".
В рейде приняли участие 10 человек: 4 сотрудника центра и 6 волонтеров.
- Проблема наркомании очень остро стоит - идет рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в нашей области, - отметила и. о. заведующего профилактическим отделом центра Инна СОКОЛОВА. - По Казахстану мы на 6-м месте находимся. На сегодня у нас зарегистрировано 1 229 случаев, в том числе парентеральный способ (путем инъекций - «НГ») составляет 44,9%, половой - 42,3%.
Как отметила Соколова, новые синтетические наркотики, кроме того, что вызывают привыкание с первого раза, сопровождаются помутнением разума - человек уже не задумывается о том, что использованный товарищем шприц нужно поменять.
При выявлении ВИЧ-инфицированного сотрудники СПИД-центра выясняют, каким образом заразился человек. Синтетические наркотики "пришли" в Казахстан сравнительно недавно (всплеск пришелся на 2018 год), уже есть факты заражения ВИЧ именно при их употреблении.
Люди с баллончиками краски привлекли внимание прохожих. Многие, узнав о том, что надписи на стенах их домов являются рекламой наркотиков, спрашивали - почему с этим злом до сих пор не боролись.
- Борьбу нужно проводить на раннем этапе, еще со школы, - отреагировал на акцию местный житель, который представился Павлом Ивановичем. - Наглядно показывать, к чему это приводит. Показывать вот эти "живые трупы", которые ходят, которым не сегодня - завтра помирать. У него ничего нет в голове, если он все из дома выносит. Он готов пойти на что угодно. Если человек начал колоться - это все, 4-5 лет жизни ему осталось. Приходилось встречать таких, человек очень быстро убивает себя.
Лидер инициативной группы «Media Master» Никос МАРМАЛИДИ принимает участие в акции «НГ» уже второй раз.
- Я волонтер Центра СПИД, делаю им медиа-сопровождение, - рассказал он. - Когда решили проводить акцию, пригласил своих ребят поддержать ее, привлекли граффитистов. Это наша гражданская активность. Через неделю планируем в районе Дома печати закрашивать рекламу.
Сотрудники Центра СПИД внесли и денежный вклад, купив баллоны с обычной краской и растворитель.
А редакция «НГ» выделила граффитистам на покупку баллончиков с краской 15 000 тенге из средств собранных нашими читателями.
- Заказали качественную краску «SPRAYER» - большие баллоны и «Arton» - баллоны поменьше, - рассказал «НГ» граффитист Smile. - Вышло в общей сложности 10 штук. У них хороший закрас. Если краска останется - мы еще раз выйдем.
Качественная белая краска с легкостью скрывает черные надписи
«НГ» также напоминает, что акция «Дурь превратить в цветы» задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.
Кроме того, вы можете перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой "Для акции "Дурь" превратить в цветы"), либо принести деньги в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики с краской и передадим их тем, кто готов уничтожать рекламу синтетических наркотиков в Костанае.
Фото Артёма МАРУСИЧА
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