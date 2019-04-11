Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается

В среду, 10 апреля, корреспонденты «НГ» вновь вышли на борьбу с рекламой синтетических наркотиков с обновленным набором баллончиков, но с тем же мастером своего дела — граффитистом Данилом. Большую часть средств на новый набор красок дали врачи Костанайского областного центра психического здоровья, в который входят наркологический и психиатрический центры. От них на карту «НГ» поступило 20 000 тенге, еще 5 000 тенге передали четыре наших постоянных читателя.

Уничтожать рекламу «синтетики» начали во дворе дома по ул. Тауелсиздик, 161. Здесь мы нашли две большие надписи и 5 маленьких, сделанных с помощью трафарета. Огромную «скорость» на гараже перерисовали в забавного кота с ярко-красным яблоком в лапе.

- Что это будет? - интересуюсь у граффитиста после первого «взмаха» баллончика.

- Маги своих секретов не раскрывают, - загадочно улыбается он. - Сейчас увидите.

В итоге на гараже появляется забавный улыбчивый котенок с яблоком.

- Вообще-то хотел баскетбольный мяч нарисовать, но перепутал оранжевый цвет с красным, поэтому нарисовал яблоко, - смеется Данил.

Чуть позже на стене частной фирмы появилась улыбающаяся связка бананов с клубникой, и еще несколько мелких конфет. Когда мы рисовали конфеты на углу дома 163 по ул. Тауелсиздик акцией заинтересовалась сидящая на лавочке женщина. Она рассказала, что работала учителей валеологии в СШ № 115 и представилась Галиной ТОРОСЬЯН.

- Я знаю, что это реклама синтетических наркотиков, - сообщила нам Торосьян. - Вы знаете, эта дурь приходила как волна, то все жевали насвай, потом вот эти наркотики пошли. Рисуют все это ночью, встаешь утром, а она уже тут! Молодцы, что закрашиваете, хотите, я вас чаем напою?

- Нет, мы на службе! - весело отвечает Данил и мы шагаем дальше в район магазина «Нур», а потом в район Нефтебазы, где уничтожаем еще несколько рекламных надписей с «дурью» от себя и «от тех парней» из областного центра психического здоровья.

Неравнодушные медики собрали денег, чтобы присоединиться к акции «НГ». Они то знают, какую опасность представляют синтетические наркотики.

- Люди, попавшие под воздействие синтетических наркотиков, впервые стали обращаться к нам примерно 3 года назад, - рассказывает «НГ» заведующая отделением Центра Оксана ХОРУНЖАЯ. - При этом попробовали они их в России, у нас они еще не были распространены. Но прошло еще немного времени и рынок этих наркотиков перешел к нам. «Синтетика» гораздо опаснее героина и кокаина, потому что ведет к выраженным психическим расстройствам. Она относится к так называемым клубным наркотикам, после приема которых можно не спать трое суток, танцевать, но потом наступает истощение всех органов, агрессия. В общем, эффект такой, что героиновые наркоманы попробовав синтетику, вновь возвращались к героину, считая, что он переносится легче. При этом обнаружить, употреблял ли человек синтетику, по сданным анализам довольно сложно, потому что формула наркотиков постоянно меняется. Распознать проблему можно при ярко выраженной клинике или когда человек сам сознается.

Кстати, «соль», «скорость» и другая «синтетика» в разы дороже героина и кокаина. По данным врачей-наркологов, дозу героина (около одной сотой грамма) можно купить за 3 000 тенге, аналогичная доза «соли» стоит 6 000-9 000 тенге.

После таких подробностей нас особенно радует, что «Дурь превратить в цветы» хочет все больше людей. Надеемся, что акция продолжится!

Фото Николая СОЛОВЬЕВА