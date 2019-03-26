«Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты «НГ» продолжили акцию по борьбе с рекламой синтетических наркотиков

На акцию «НГ» по избавлению стен и фасадов зданий Костаная от надписей, рекламирующих "дурь" , откликается все больше людей.

В субботу, 23 марта, в акции приняли участие активисты группы «Media Master», которые в районе железнодорожного вокзала зарисовали 13 надписей и большое их количество смыли растворителем . Благодаря спонсорам - ОФ «Ассоциация психологов Костанайской области» - ребята смогли приобрести краску и превратить настенную «дурь» в забавные рисунки.

Еще 20 000 тенге поступили от врачей областного наркологического диспансера, 5 000 тенге передали четыре читателя «НГ». Все 25 000 тенге мы уже перечислили граффитисту Данилу, который на днях должен купить новый набор красок, чтобы вновь вступить в красочный бой с «синтетикой». Кстати, во время нашего первого совместного штурма стен и фасадов костанайских зданий с рекламой «дури», граффитист дал несколько рекомендаций.

- На свежевыкрашенных фасадах лучше ничего не перерисовывать, а закрашивать рисунки под цвет фасада, чтобы строения не выбивались из архитектурного облика города, - рассказывал нам Данил в середине марта. - Рисунки на керамической плитке тоже лучше не закрашивать, а смывать растворителем.

Опыт ребят из «Media Master» также показал, что растворителем неплохо смываются надписи с плитки, алюкобонда и даже с кирпичных стен.

"Наша Газета" решила воспользоваться полученными знаниями и в последний день празднования Наурыза, 25 марта, корреспондент и фотокор "НГ" вышли в район СШ №115 и дворов в районе магазина «Радуга» с литровой бутылкой растворителя «В-646», резиновыми перчатками и двумя тряпками для пола из микрофибры. За джентльменский набор по борьбе с «дурью» заплатили всего 1 690 тенге. Причем, как показала практика, вместо микрофибры вполне подошла бы и ветошь.

Проще всего смывались надписи с керамической плитки темных цветов. Из любопытства мы даже включили таймер. И выяснили: на стирание одной трафаретной рекламы «Скорости» уходит 30-35 секунд — в 2 раза меньше, чем требовалось героине Анджелины Джоли, специализирующейся на угоне дорогих машин. Наша скорость помогла «угнать» со стен десяток надписей примерно за 10 минут (если, конечно, не считать время на смачивание тряпок растворителем и переходы).

Со светлых плиток надписи тоже уходили быстро, но оставляли бледный несмываемый след.

Практически также легко реклама «скорости» смывалась с пластиковых и металлических панелей. Сложнее было с распределительными щитками, на стирание надписей с которых требовалось около 7-10 минут, но с ними мы тоже справились. Итог: примерно за 1 час работы с разных поверхностей исчезло 28 «синтетических» реклам.

Возле дома по ул. Тауелсиздик, 161 из притормозившей машины высунулся мужчина, который позже представился Нурланом СУЛТАНОВЫМ.

- Рекламу синтетических наркотиков смываете? Вы жители этого дома? - спрашивает с любопытством Нурлан и после наших объяснений добавляет: - Из «Нашей Газеты»? А почему полиция этим не занимается? Классное дело вы делаете! Детей и взрослых от наркотиков избавляете. Молодцы!

Сегодня на карту редакции перечислили еще 20 000 тенге, которые будут потрачены на баллончики с краской. Так что бой с «дурью» продолжится.

«НГ» также напоминает, что акция задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.

Вы тоже можете принять участие в хорошем деле. Для этого нужно перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой Для акции «Чтобы «дурь» превратить в цветы»), либо принести их в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики и передадим их граффитистам, которые захотят принять участие в акции. За каждый потраченный тенге мы отчитаемся на сайте ng.kz и в наших аккаунтах в соцсетях.