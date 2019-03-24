К акции «НГ» по закрашиванию надписей, рекламирующих синтетические наркотики, присоединилась молодежь
Артём МАРУСИЧ
В субботу, 23 марта, в район костанайского железнодорожного вокзала десантировалась группа молодых людей. Всех их объединяла общая цель - избавить город от рекламы наркотиков. Спонсором акции выступила ОФ «Ассоциация психологов Костанайской области», оплатив расходы на краску, а организовали мероприятие активисты группы «Media Master».
- Когда мы узнали об акции «НГ», то с удовольствием откликнулись на нее, - отметила руководитель ассоциации психологов Юлия КАЛЮЖНАЯ. - Очень хотелось бы привлечь к этому делу внимание родителей, а также ПКСК и частного бизнеса, на стенах здания которых есть эта реклама. Можно было бы сделать городской субботник. Привлечь, конечно, нужно и организации образования, и полицию. Чтобы хорошее дело не ограничилось одной акцией.
Района ЖД вокзала был выбран не случайно. Вокруг СШ №115 реклама "дури" находится едва ли не на каждом заборе, на каждой стене и даже на дверях в подъезды.
- Юлия Калюжная позвонила, предложила поддержать хорошее дело, - рассказал «НГ» лидер инициативной группы «Media Master» Никос МАРМАЛИДИ. - Кинули клич в паблике «Тинейджеры Костаная», разместили сообщение о том, что нам требуются два специалиста по граффити и парни написали, что могут нам помочь. Они сегодня с нами.
Граффитисты Smile и Neo в составе группы из 13 человек приступили к работе.
Кроме баллончиков с краской, молодые люди прихватили с собой тряпки, резиновые перчатки и бутылки с растворителем. Оказалось, кое-где краска стирается даже с кирпичной стены.
- Мы стирали ацетоном то, что было написано или рисовали безобидные веселые картинки, - рассказала «НГ» участница группы «Тинейджеры Костаная» Олесия ДУБИКОВСКАЯ. - Может кому-то пригодится, но надписи на двери подъезда было удалить очень легко, потому что поверхность гладкая, а краска не стойкая.
Большие же надписи с рекламой наркотиков, граффитисты заменяли своими - удовольствие надо сказать не из дешевых, так как баллончик с хорошей краской стоит 1700 тенге, который к тому же в Костанае специальную для граффити не купить и заказывать ее приходится из Астаны.
- Я увидел объявление в социальных сетях о том, что нужна помощь, чтобы закрасить надписи, - рассказал «НГ» граффитист Smail. - Решил присоединиться, проявить инициативу, потому что я против наркотиков. Позвал друга Neo, он тоже согласился.
Друзья решили помочь в проведении акции не только своим участием, но и двумя большими баллонами специальной краски, которые они прихватили с собой.
Итоги этого десанта: 13 реклам наркотиков зарисовано, неподдающееся подсчету количество - смыто. После мероприятия все участники собрались на чай и показ авторского фильма Николаса Мармалиди о вреде наркотиков.
«НГ» также напоминает, что акция задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.
Если выходить самим не представляется возмоным, можно перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой Для акции «Дурь" превратить в цветы»), либо принести их в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики с краской и передадим их тем, кто готов уничтожать рекламу синтетических наркотиков в Костанае.
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