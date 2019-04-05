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Акцию «Нашей Газеты» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков поддержали журналисты и общественники Костаная и Рудного

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 апреля 2019, 15:57 |  Общество

Были ликвидированы еще более 40 надписей со стен многоэтажных домов в Рудном и в Костанае. Акцию «НГ» «Чтобы дурь превратить в цветы» поддержали журналисты костанайской газеты "Наш Костанай", наши коллеги из рудненской газеты «Хорошее дело» и рудненское общественное объединение «Тигр».

Фото Сергея ПЕТРЕНКО

- Увидев в «Нашей Газете» репортаж о закрашивании надписей с рекламой синтетики в Костанае, мы проинспектировали многоэтажные дома в Рудном и были слегка шокированы — настолько много оказалось у нас таких же надписей, - сообщил «НГ» журналист «Хорошего дела» Сергей ПЕТРЕНКО. - Попробовали предложить закрасить нескольким организациям, но никто не поддержал. Тогда сами скинулись на баллончики с краской и вышли на улицы. Классная у вас акции, такие добрые дела мы всегда готовы поддерживать!

В руках у журналистов было 7 аэрозольных баллончиков, с помощью которых они сумели ликвидировать 12 надписей. Как пояснил Петренко, художников они найти не смогли, поэтому просто закрашивали надписи. Уже в эти выходные рудничане планируют еще раз выйти на улицы города, чтобы продолжить акцию.

Еще более 20 надписей закрасили в  Рудном представители ОО «Тигр», которые также сочли своим долгом присоединиться к нашей акции.

- Купили баллончики на свои средства, - рассказал «НГ» руководитель объединения Дмитрий ДОЛГИХ. - В разных районах Рудного закрасили более 20 надписей, но не собираемся останавливаться на достигнутом и будем закрашивать дальше.

В конце марта акцию «НГ» поддержали сотрудники холдинга «Костанай Медиа» ("Наш Костанай", радио "Рассвет" и "ТоболИнфо"). Они уничтожили более десяти реклам «дури» в районе железнодорожного вокзала Костаная. Вместо «марок», «телеграмма» и «скорости» на стенах домов появился красный тюльпан.

Фото Абиля ДОЩАНОВА

Кстати, рисунки по трафаретам - хорошая альтернатива полноценному граффити в случае, если  в группе нет художника.

Фото Абиля ДОЩАНОВА
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