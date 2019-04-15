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Vital
Такой пример - всем остальным наука
Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
15.04.19 22:30
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«Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали врачи-наркологи

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 апреля 2019, 17:13 |  Общество

Акцию «Нашей Газеты» по ликвидации надписей с рекламой синтетических наркотиков «Чтобы «дурь» превратить в цветы» поддержали врачи костанайского наркологического центра "Альтернатива Kst”, который работает в здании железнодорожной больницы.

В пятницу, 12 апреля, они вышли к дому № 83 по ул. Майлина, все стены которого были исписаны «Скоростью».

- Мы вышли с пятью баллончиками краски и даже не ожидали, что их не хватит на закраску всех надписей - настолько их оказалось много! - поделилась с «НГ» врач-ординатор наркологического центра Екатерина ГРЕЕВА. - Дом был изрисован рекламой «синтетики» по всему периметру. Мы сумели закрасить около 12-14 надписей и краска в пяти баллончиках закончилась. Осталось еще 4-5 надписей, на их закраску мы хотим выйти еще раз.

Кроме того, врачи не ожидали, что закрашивать надписи с рекламой «синтетики» будет настолько сложно. К следующему выходу они решили купить более качественную краску и в большем количестве.

- Отличная у вас акция! - отметила Екатерина Греева. - Мы с удовольствием к ней присоединились, потому что это и в наших интересах - избавить Костанай от рекламы синтетических наркотиков. Мы ведь потом лечим людей, которые попали в зависимость от них. Кстати, с февраля этого года просто наплыв наркозависимых от синтетики.

Врачи "Альтернативы Kst” сами купили баллончики с краской, сами вышли на закраску и даже предоставили фото - в общем устроили настоящий челлендж.

К акции «НГ» по закрашиванию и переделке рекламы наркотиков в позитивные рисунки уже присоединились журналисты и общественники Костаная и Рудного. В результате за месяц с небольшим (акция стартовала 14 марта) уничтожено более 100 надписей с рекламой «синтетики» в двух городах.

Фото предоставлено врачами наркологического центра "Альтернатива Kst”
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Комментарии к новости
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§ пешеход
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 15.04.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята, что закрашивают эту муть. Рекламу наркотиков надо приравнять к сбыту и лет по 15 вкатать. Куда смотрит доблестный отдел по борьбе с наркотиками. Эти недоумки со своей надписью "скор..." так все фасады зданий испахабят.
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§ Vital
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пшыкая китайским балончиком. Девчата молодые вдыхают химию. Им рожать. Они ещё не знают что травят себя и без полезной фигнёй занимаются.
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§ Vital
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю что тема под особым контролем у главного редактора. Я если увижу своего малого с балончиком краской рисуещим арбузы . Подзатыльник мало. Бошку откручу. У него есть спорт кружок по футболу. Есть школа. Увижу с балончиком. Заберу комп и и другие гаджеты.
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§ Vital
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только сказки мне не надо вместе с валентином про окна разбитые рассказывать. Муть.
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§ Хозяин
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 15.04.19 - 21:43
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где инженер по технике безопасности? Почему молодые девчата без резиновых перчаток? Нарушение. Они руки помыли? После движника безсмысленого. Детей кормили после прогулки.
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