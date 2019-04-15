«Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали врачи-наркологи

Акцию «Нашей Газеты» по ликвидации надписей с рекламой синтетических наркотиков «Чтобы «дурь» превратить в цветы» поддержали врачи костанайского наркологического центра "Альтернатива Kst”, который работает в здании железнодорожной больницы.

В пятницу, 12 апреля, они вышли к дому № 83 по ул. Майлина, все стены которого были исписаны «Скоростью».

- Мы вышли с пятью баллончиками краски и даже не ожидали, что их не хватит на закраску всех надписей - настолько их оказалось много! - поделилась с «НГ» врач-ординатор наркологического центра Екатерина ГРЕЕВА. - Дом был изрисован рекламой «синтетики» по всему периметру. Мы сумели закрасить около 12-14 надписей и краска в пяти баллончиках закончилась. Осталось еще 4-5 надписей, на их закраску мы хотим выйти еще раз.

Кроме того, врачи не ожидали, что закрашивать надписи с рекламой «синтетики» будет настолько сложно. К следующему выходу они решили купить более качественную краску и в большем количестве.

- Отличная у вас акция! - отметила Екатерина Греева. - Мы с удовольствием к ней присоединились, потому что это и в наших интересах - избавить Костанай от рекламы синтетических наркотиков. Мы ведь потом лечим людей, которые попали в зависимость от них. Кстати, с февраля этого года просто наплыв наркозависимых от синтетики.

Врачи "Альтернативы Kst” сами купили баллончики с краской, сами вышли на закраску и даже предоставили фото - в общем устроили настоящий челлендж.

К акции «НГ» по закрашиванию и переделке рекламы наркотиков в позитивные рисунки уже присоединились журналисты и общественники Костаная и Рудного. В результате за месяц с небольшим (акция стартовала 14 марта) уничтожено более 100 надписей с рекламой «синтетики» в двух городах.

Фото предоставлено врачами наркологического центра "Альтернатива Kst”