Девичьим косам посвятили интерактивный этнографический проект сотрудники областного историко-краеведческого музея в Костанае

Целья проекта из цикла "Время далекое и близкое: казахские обычаи и традиции" было культурное просвещение гостей, но и без воспевания дифирамбов длинным и густым волосам девушек не обошлось.

Сотрудники музея рассказали о сакральном значении волос в казахских традициях, о народных приметах, связанных с волосами, о том, как правильно ухаживать за волосами.

Кроме того, гости смогли посмотреть дефиле накосных украшений конца 19-го - начала 20-го веков, которые хранятся в фондах музея. По накосным украшениям и головным уборам можно было определить обеспеченность, сословие женщины, ее статус. Казашки подвязывали косы лентами, украшенными монетами или серебряными бляшками - шашбау, шаштенге, вплетали серебряные подвески - шолпы или закрывали прическу специальным расшитым мешочком - шашкап.

- Особый интерес вызывает шашбау, - рассказала "НГ" сотрудница отдела региональной истории Дарига ЕРЖАНОВА. - У казахов считалось, что это украшение способствует массажу головы и росту волос.

На мероприятие пригласили студентов КГУ и КГПУ. Как рассказала одна из них, она узнала о проекте совершенно случайно и решила не отказываться от приглашения. Тем более, что мысль состричь свою длинную косу посещала ее уже не один раз, а тут почти что знак, чтобы этого не делать.

Если бы в рамках проекта проводили конкурс, жюри сложно было бы определить обладательницу первого места, ведь каждая девушка смело могла претендовать на победу. Но мероприятие носило совсем иной характер и среди девушек царила исключительно дружеская атмосфера. Они даже поделились секретами здоровья и красоты волос с гостями. Как оказалось, тайны здесь нет: только правильно подобранный уход, любовь к себе и генетическая предрасположенность.