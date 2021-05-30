Отправлено: - 23:19

Kairat stayer:

любой мало-мальски диванный эксперт

Kairat stayer:

Хорошо, что я человек простой, люди выросшие в подворотнях давно обозвали и клеймо неуча навешали бы. Тот-же Бывалый давно вас страусом или дятлом обозвал бы.

Kairat stayer:

Цитаты, цитатами, конечно искренне переживаю за многих народов, в том числе и за простых россиян. Ранее указывал, что два года проживал в г.Москве (1990-1991 годы), родственники и знакомые в РФ проживают. На мой взгляд в идеале им желательно не закрываться от всего мира железным занавесом, проходили ранее, а жить в мире и согласии со всеми странами и в бо

Kairat stayer:

На мой взгляд в идеале им желательно не закрываться от всего мира железным занавесом

Kairat stayer:

Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, от

Цитата:Так всежтаки приобрели себе новый экспертный диван!?С приобретеньицем вас!Не подскажкте ссылку, есть узункулак глаголет источник знаний, ВикипедИей кличут!?Скиньте смыть, плз!Не сочтите за труд!Цитата:На то и уповаю!Нешто еслибы вы какой мысокомерный агашка, или бастык, нешто я бы посмел к вам так запросто, свой коммент адресовать!?Токмо на милосердие ваше уповаю! (Уже 2 раз-уповаю(!!)Цитата:Ой!Не говорите!Ети цыцаты!Ну всякий идиет все цицаты цицирует!А больше даже всякии дураки ишо и себя изволят цыцырять.Цитата:Думаете надо!Нунадо, такнадо...Рс но наше свами мнение может не совпадать с мнением Редакции...Цитата:Ныне, без Чингисхана -никуда!Потому, он же -казах!?Поможет и рабов иссебя выдавить, и по хозяйству-поможет. Там економику поднять и цены на яйцы в гамазине допустить.Облакы над Экспы -разогнать, коррупцию-победить.Ныне без ниго-никуды. Низаменимая вха зяйстве-вещь.